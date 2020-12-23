К весне 2021 года в Алтайский край поступит 94 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом во время пресс-конференции 23 декабря сообщил глава региона Виктор Томенко.Губернатор отметил, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Первые две тысячи доз вакцины край получил несколькими траншами. Недавно поступила сверх соглашения еще одна тысяча доз. На первом этапе вакцинация касается медицинских работников, работников образования и социальной защиты. В будущем будут прививать и других людей.– Вакцина нам поступает бесплатно. Она распределяется федеральным министерством здравоохранения. В течение двух месяцев - январь, февраль - в край должно поступить еще 94 тысячи доз вакцины, – сказал глава региона.Он отметил, что в крае есть оборудование для хранения вакцины «Спутник-V». В отдаленные районы ее доставят с соблюдением необходимого температурного режима.Ранее мы сообщали, что третья волна коронавируса ожидается в Алтайском крае в феврале – марте 2021 года. Это время, когда происходит и сезонный подъем гриппа и ОРВИ.Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 31 тыс.человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава алтайского минздрава рассказал, готов ли регион к третьей волне коронавирусаСитуация с COVID-19 в крае стабилизировалась (подробнее)