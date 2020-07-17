«Зеленые» активисты Барнаула хотят провести референдум в защиту парков и лесов

26 июня на сессии АКЗС в окончательном чтении был принят законопроект о так называемом компенсационном озеленении. На его основе в закон «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края» был внесен ряд поправок, с которыми «зеленые» активисты в корне не согласны.

С чего все начиналось

В 2019 году власти края озвучили планы владельцев сети Radisson построить отель в Барнауле. Место для него подыскали в самом центре города – в зеленом сквере на площади Сахарова. Многих жителей краевой столицы такой поворот событий не устроил. Начались митинги, и в итоге губернатор Виктор Томенко дал отворот поворот застройщикам и порекомендовал найти более подходящую площадку.

После этого был затяжной спор между министерством спорта, которое намеревалось занять приличную часть парка имени Ленина, а вместе с тем вырубить под физкультурно-оздоровительный комплекс несколько сотен деревьев. После многочисленных акций протеста власти города все же нашли для ФОКа другое место, причем его по достоинству оценили жители молодого микрорайона, где до этого не было ни единого комплекса, где дети могли бы заниматься спортом.

Площадь Сахарова, на которой хотели построить фешенебельный отель, удалось отстоятьФото: Анна СЕМИНА

Казалось бы, ситуация постепенно стала выравниваться, власти начали прислушиваться к жителям города, выходить на диалог. Появился и законопроект о компенсационном озеленении, и абсолютное большинство было согласно с его формулировками, однако к окончательному чтению документ претерпел ряд серьезных изменений. По словам представителей фракций, это произошло под давлением минстроя региона. Складывается ощущение, что все делается в угоду застройщиков, а не жителей городов.

А деревья где?

О чем же идет речь? К примеру, из первоначальной редакции следовало, что компенсировать спиленные или поврежденные насаждения следует в течение года с момента их порчи, а в итоге народные избранники приняли законопроект, в котором говорится, что в течение года с момента введения в эксплуатацию капитального строения, по чьей «вине» и были уничтожены эти деревья. Получается, что компенсация растягивается на долгие и долгие годы, ведь в том же Барнауле предостаточно долгостроев, которые стоят десятилетиями.

- В ходе его обсуждения закон претерпел существенные изменения. И эти обсуждения продиктованы не в интересах большинства, а в интересах застройщиков, - говорит активист Юрий Красильников, участник движения «За зеленый Барнаул!». – Конечно, большое спасибо депутатам, которые слушают, что говорят на митингах и откликнулись на нашу инициативу, но там мы просили, чтобы деревья были высажены в 300 метрах от мест рубок, чтобы параметры компенсационного озеленения обсуждались с ТОСами, чтобы новые деревья были высажены в течение года с момента рубок.

Кстати, формулировка про 300 метров тоже была вычеркнута. Теперь компенсировать вырубленные деревья предлагают в пределах микрорайона. То есть если у вас под окнами вырубят аллею, то компенсировать ее могут посадками не в пешей доступности, а где-нибудь на другом конце района и это будет законно, зато вам никакой пользы.

Что дальше?

В июле в Барнауле была собрана инициативная группа, которая намерена добиться проведения референдума Алтайского края и вернуть в закон об охране зеленых насаждений ряд этих уточнений. В ближайшее время активисты передадут ходатайство о его назначении в Крайизбирком. После комиссия проверит соблюдение требований закона о проведении референдума. Если претензий не будет, то в начале августа она обратиться в Алтайское краевое законодательное собрание.

Согласно поправкам, рассчитывать на компенсацию вырубленного под окнами дерева в ближайшем районе, не приходитсяФото: Анна СЕМИНА

- Кодекс Алтайского края о выборах предписывает Заксобранию 20 дней на изучение сформулированных нами вопросов. Действительно ли можно принятием краевых законов решить проблемы или вопросы в совместном ведении краевых и федеральных властей, - говорит Юрий Красильников. – Ответ АКЗС еще 15 дней будет изучать Крайизбирком и вынесет решение либо об отказе в регистрации нашей инициативы либо сообщит число подписей, которые мы должны будем в течение 30 дней собрать в поддержку референдума. Это 1% от общего числа избирателей в крае – то есть около 18 тысяч. Если мы это соберем - будет объявлен краевой референдум и день голосования.

На агитацию и публичное обсуждение будет дано примерно 2-2,5 месяца. Если жители края проголосуют за поправки, то будут приняты соответствующие законы, отменить или изменить их можно будет только через пять лет, либо через два года, но опять же через референдум. При этом ни Минстрой, ни один депутат, ни любое другое лицо или ведомство не сможет внести свои изменения в озвученные активистами формулировки.

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