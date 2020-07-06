Жителю Алтайского края, который замуровал в бетон жену брата и ее детей, дали пожизненный срок

Алтайский краевой суд, наконец, поставил точку в истории со зверским убийством двоих детей и их матери в Славгороде: своих жертв мужчина задушил, а тела закопал и залил бетоном. Убийцей оказался родной брат мужа погибшей, на момент совершения преступления ему было всего 22 года. Суд назначил ему максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы.

Мужчина еще на стадии следствия полностью признал свою вину. Тогда он рассказал, что 22 августа жена его брата с двумя детьми (четырех и девяти лет) от прежних браков решила уехать в другой регион. Кстати, женщина сама из Иркутска, поэтому на стадии поисков предполагалось, что именно туда она и собиралась отправиться. Поздней ночью она собрала вещи и попросила родного брата мужа подвезти ее и детей на мотоцикле до вокзала. В то время, как они ехали по полю, между родственниками произошла ссора…

- Он нанес удар по лицу молодой женщины, от которого она потеряла сознание. Затем автомобильным тросом он задушил малолетних детей, а когда 27-летняя потерпевшая пришла в сознание, тем же тросом сдавил ее шею. Мать и дети скончались от асфиксии, - говорится в пресс-релизе следкома.

После исчезновения женщины и детей муж забил тревогу. Правоохранители выдвигали версии, что они уехали в другой регион, на сайтах силовиков появились розыскные сводки. В это же время брат, собственноручно лишивший жизни малышек и родственницу, хранил в тайне свой ужасный секрет.

Следователи и криминалисты провели колоссальную работу: поиски велись в лесах, в полях, даже на болотах. В конце концов, тела убитых нашли в лесополосе, и тогда правоохранителям не понадобилось много времени, чтобы вычислить причастного к убийству. Как пояснили «Комсомолке» в следкоме, первым подозреваемым, что очевидно, стал супруг погибшей, его даже проверяли на полиграфе. В круг подозреваемых попал позже и его брат, тихий, скромный, 22-летний парень, который на вид и мухи не обидит, но результаты обысков, допросов и других следственных действий говорили сами за себя, и мужчина сознался. По данным наших источников, одной из зацепок могли стать показания свидетеля, которые видел, как мужчина несколько дней куда-то увозил мешки с цементом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/788952" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет.

Для вдовца признание родного и близкого человека стало настоящим ударом. В беседе с «Комсомолкой» он отмечал, что не понимает, зачем и почему он так поступил. А сам убийца на видео с допроса признался, что убил детей и женщину, потому что «они достали брата».

На строжайшем наказании для детоубийцы настаивал прокурор Алтайского края Александр Руднев. Краевой суд счет эту меру необходимой и пожизненно отправил мужчину за решетку, кроме того, он должен будет компенсировать моральный вред родственникам погибших.

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