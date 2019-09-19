2019-09-19T11:56:56+03:00
Происшествия

После пропажи матери с детьми алтайский следком возбудил дело по статье «убийство»

С момента их исчезновения прошел почти месяц
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ПропавшиеПропавшиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи матери и двоих её детей из Славгорода. Как ранее сообщала «Комсомолка», 27-летняя Дарья Игнатюк вместе с 4-летним Тимофеем и 9-летней Софией ушли из дома еще 22 августа. Как пояснили в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю, по результатам доследственной проверки дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, малолетнего».

- По предварительным данным, в конце августа 2019 года женщина, собрав личные вещи и документы, забрала двоих детей и покинула место проживания в городе Славгороде. Ранее она высказывала намерение уехать в Иркутскую область. До сих пор местонахождение разыскиваемых не установлено, - отметили в следкоме.

На заброшенной страничке Дарьи в соцсетях в графе «Родной город» указан Иркутск. По всей видимости, девушка проживала там ранее. В этом же городе до сих пор живет родной отец ее девятилетней дочери Софии.

Напомним, женщина с детьми ушла из дома поздно ночью. Об исчезновении близких заявил сожитель Дарьи. У пары есть общий ребенок - девочке всего 2,5 месяца. Малышку мама оставила с отцом, а сама, ничего не объяснив, с двумя другими детьми скрылась.

Кстати, два старших ребенка Дарьи - от разных отцов. Поэтому и фамилии у них различаются. Семья проживала в селе Павловка вблизи Славгорода.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал следующие приметы разыскиваемых:

- Дарья Владимировна Игнатюк – рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза голубые. Во что была одета – неизвестно;

- София Гусачик – рост 135-140 см, худощавого телосложения, волосы чёрные.

- Тимофей Кулешов – рост 100-105 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Сейчас следователи детально изучают все обстоятельства исчезновения семьи. Дом, где ранее проживала Дарья с детьми и сожителем, уже осмотрен. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении молодой женщины и ее детей, просят позвонить по следующим номерам телефонов: 8 (3852) 29-80-94, 29-80-39 или 02, 128.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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