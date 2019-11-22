Муж задушенной и замурованной в бетон с двумя детьми женщины: «Я не понимаю, за что брат убил их»

На Алтае продолжают расследование жестокого убийства жительницы Славгорода и её двоих детей. Напомним, 22 августа этого года Дарья с двумя маленькими дочкой и сыном посреди ночи ушла из дома. При этом женщина оставила с мужем их общего ребенка - девочку-грудничка. Пропавших объявили в розыск, а спустя месяц стало известно, что мать с детьми жестоко убили. В преступлении обвиняют родного 22-летнего брата мужа женщины. Когда его задержали, он во всем признался и показал место, где убил всех троих, сбросил в яму и забетонировал. Еще два месяца назад, после случившегося, «Комсомолка» пыталась связаться с мужем погибшей и выяснить, почему же Дарья ушла среди ночи с двумя детьми. И вот, Владимир, наконец-то, ответил…

Ждала с зоны

Дарья и Владимир познакомились, как и миллион других современных пар - по переписке в интернете. Увидеться они смогли только через три месяца, так как мужчина отбывал наказание за кражу. Девушка его дождалась, после чего возлюбленные решили начать жить вместе. К тому времени у Дарьи было двое детей от разных мужчин. А 2 июля 2019 года у пары родилась общая дочь.

По словам Владимира, в тот вечер Дарья закатила скандал на пустом месте.

- Я ушел с дочкой в комнату к маме, сказал ей [Дарье] ложиться спать, а утром ее не стало. Я думал, что ушла, а на самом деле вон как, - рассказывает Владимир.

Напомним, по данным регионального следкома, Дарья с сыном и дочерью собиралась уехать в другой город. Довезти их до вокзала она попросила родного брата мужа. По дороге они поругались, и 22-летний парень задушил женщину. После убийства Дарьи, он, по всей видимости, решил избавиться от детей и задушил их автомобильным тросом. Тела закопал в лесополосе и несколько дней заливал бетоном.

- Ехали в сторону Екатериновки, там есть асфальтированная дорога. Я остановился, встал, ударил ее. Она вырубилась, дети заплакали. Пришлось задушить. Я испугался, - признавался следователям мужчина.

За что?

Когда следователи спросили подозреваемого, зачем он это сделал, тот ответил: «Они достали брата». Во время переписки с братом корреспондент «Комсомолки» поинтересовалась, почему тот так сказал:

- Может, брат видел, что вы ругаетесь и, как говорится, черт попутал его? - спросила корреспондент.

- Не знаю, может быть, - ответил Владимир.

После случившегося Владимир пока что не решился поговорить с братом и задать главный вопрос: «За что?» Когда того повязали, он сам находился в следственном изоляторе «за езду без прав».

- Он сейчас под следствием. Честно, не хотелось бы верить, что это он убил, но факты говорят сами за себя. Мне интересно, зачем и за что он ее и детей убил, - говорит вдовец.

Обвиняемый в жестоком убийстве ранее не был судим. Более того, когда заходишь на его страницу в социальных сетях, то с трудом верится, что человек на фото мог совершить столь жуткое преступление. Даже брат, чья семья теперь опустела, до сих пор твердит: «Он хороший».

Сейчас Владимир в одиночку воспитывает маленькую дочь, которой скоро будет пять месяцев. Помогает ему мать. Дарью и двоих деток похоронили в начале октября в родном Иркутске.

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