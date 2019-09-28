Тела залиты в бетон: пропавшая мать с детьми найдены убитыми в лесу

В 27 лет у Даши уже было трое детей, причем все от разных отцов. Девушка родилась в Братске, но последнее время жила в селе Павловка недалеко от Славгорода. Встретила здесь парня, три месяца назад у них родилась дочка.

Ушла без объяснений

Возможно, девушка не особо была счастлива в гражданском браке. 22 августа, оставив малышку с отцом, без каких-либо объяснений Дарья взяла дочку и четырехлетнего сына и ушла из дома.

Больше их никто не видел – ни родственники мужа, ни знакомые. Семью объявили в розыск. Полицейские, следователи и волонтеры искали ее круглые сутки, рассматривались различные версии – что девушка покинула регион, не сбрасывались со счетов и криминальные версии.

Многие думали, что мать бросила младенца и уехала из региона. Она не раз говорила, что хочет уехать домой в Иркутскую область (там живет отец ее девятилетней дочки). Но мужчина отрицает, что они общались и собирались встретиться.

- Мы давно не общались. Разошлись из-за того, что она постоянно пропадала, гуляла. У нее не было каких-то проблем с алкоголем, нормальные родители, просто такой человек. Я не раз предлагал ей забрать дочку, но она отказывалась. Теперь жалею, что не забрал ее, - рассказал Павел.

«Они достали брата»

На днях тела матери и двух детей нашли в лесополосе – их жестоко убили, а тела сбросил в яму, залив бетоном. Поиски привели к 22-летнему брату сожителя Дарьи. Когда его вызвали на допрос, парень раскололся и рассказал, что убил всех троих. На вопрос зачем он это сделал, он ответил, что «они достали брата». Причины могли стать частые уходы Дарьи из дома.

По версии следствия, все произошло в ночь на 22 августа. Дарья собрала вещи, документы и вместе детьми собиралась уехать из города. Она попросила родного брата гражданского мужа подвезти их до вокзала. Тот согласился, но по дороге они начали ссориться.

Что конкретно произошло, не сообщается, но в итоге 22-летний парень убил Дарью, ее маленького сына и дочку.

Сейчас подозреваемый в убийстве мужчина задержан. По данным пресс-службы регионального управления МВД, он нигде не работает, ранее не судим. Расследование уголовного дела продолжается.