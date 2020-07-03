2020-07-03T04:27:11+03:00
Общество

30 нарушений: еще один частный приют на Алтае закрылся после проверки

Постояльцев пересилили в краевые учреждения соцзащиты
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Еще один частный приют на Алтае закрылся после проверкиЕще один частный приют на Алтае закрылся после проверкиФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Изменить размер текста:

Не успела забыться история скандального приюта «Успех», как в Алтайском крае закрыли еще одну частную организацию для пожилых людей и инвалидов. Причиной тому стала проверка прокуратуры, в ходе которой насчитали сразу 30 нарушений!

Как рассказал «Комсомолке» прокурор Романовского района Илья Крысько, к ним обратились представители администрация. Они то и рассказали, что в район привезли пожилых людей, которых заселили в бывшее административное здание, абсолютно не предназначенное для круглосуточного пребывания. После этого прокурорские работники отправились в некоммерческую организацию Центра социальной помощи «Приют».

Всего было обнаружено 30 нарушений, из которых 10 по части СанПина и 20 по противопожарной безопасности. К примеру, в здании не были разграничены помещения для приема граждан, их питания, медицинских назначений, социальной адаптации и так далее. Стены в комнате, где хранились вещи людей, покрыл грибок, штукатурка отслоилась, а из оборудования на кухне была лишь двухкомфорная настольная плитка. Из нарушений противопожарной безопасности прокуратура выявила, что дверь эвакуационного выхода была заблокирована, а система сигнализации в случае возгорания и вовсе отсутствовала, как и огнетушители.

По итогу, владелец попросту понял, что не сможет устранить такой перечень нарушений, поэтому решил прикрыть организацию. Постояльцев, а их было всего 12, по заявкам районного управления соцзащиты разместили в краевых учреждениях соцобслуживания.

«По фактам выявленных нарушений закона виновное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ», - добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, весной прошлого года по всему краю начались массовые проверки приютов после того, как в квартире одного из домов в Барнауле обнаружили учреждение для пожилых и инвалидов, больше напоминающее концлагерь: гражданам приходилось спать на досках, а на телах были обнаружены следы побоев. Тогда в ходе расследований и проверок приют закрыли, а позже выяснилось, что администратор «Успеха» Лариса Ягофарова похитила деньги у постояльцев с помощью фальшивых доверенностей и расписок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае нашли еще один приют с историей скандального «Успеха»

Там так же, как и в «Успехе», работали с нарушениями и перевозили стариков с места на место (подробнее)

Букет статей. Скандальный администратор барнаульского приюта «Успех» была не раз судима

Сейчас Лариса Ягофарова находится в СИЗО (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле мотоциклист сбил насмерть мужчину на пешеходнике
У 5% барнаульцев обнаружили антитела к коронавирусу
В Алтайском крае ввели налог для самозанятых
Алтайский рецидивист убил обрезом мужчину и взял его автомобиль
Алтайские коровы соревновались в надоях молока
В Барнауле директора похоронной службы и его отца обвиняют в незаконном бизнесе
На Алтае мужчина хотел защитить деньги и лишился 90 тысяч рублей
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Бийчанину грозит уголовная ответственность за пьяную езду
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Алтайском крае женщину-опекуна осудили за издевательства над детьми
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 3009
В Барнауле открывается масштабная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы
Во Власихе эксгибиционист напугал школьниц
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 86
На Алтае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 4134
ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России
Бийский дачник поделился рецептом “мужского варенья” в эфире Первого канала
На Алтае мужчина сломал руку любимой, упрекнувшей его в пьянстве
12 алтайских школьников стали лучшими по итогам интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко
Алтайские спасатели за сутки потушили 40 пожаров