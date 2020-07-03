30 нарушений: еще один частный приют на Алтае закрылся после проверки

Не успела забыться история скандального приюта «Успех», как в Алтайском крае закрыли еще одну частную организацию для пожилых людей и инвалидов. Причиной тому стала проверка прокуратуры, в ходе которой насчитали сразу 30 нарушений!

Как рассказал «Комсомолке» прокурор Романовского района Илья Крысько, к ним обратились представители администрация. Они то и рассказали, что в район привезли пожилых людей, которых заселили в бывшее административное здание, абсолютно не предназначенное для круглосуточного пребывания. После этого прокурорские работники отправились в некоммерческую организацию Центра социальной помощи «Приют».

Всего было обнаружено 30 нарушений, из которых 10 по части СанПина и 20 по противопожарной безопасности. К примеру, в здании не были разграничены помещения для приема граждан, их питания, медицинских назначений, социальной адаптации и так далее. Стены в комнате, где хранились вещи людей, покрыл грибок, штукатурка отслоилась, а из оборудования на кухне была лишь двухкомфорная настольная плитка. Из нарушений противопожарной безопасности прокуратура выявила, что дверь эвакуационного выхода была заблокирована, а система сигнализации в случае возгорания и вовсе отсутствовала, как и огнетушители.

По итогу, владелец попросту понял, что не сможет устранить такой перечень нарушений, поэтому решил прикрыть организацию. Постояльцев, а их было всего 12, по заявкам районного управления соцзащиты разместили в краевых учреждениях соцобслуживания.

«По фактам выявленных нарушений закона виновное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ», - добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, весной прошлого года по всему краю начались массовые проверки приютов после того, как в квартире одного из домов в Барнауле обнаружили учреждение для пожилых и инвалидов, больше напоминающее концлагерь: гражданам приходилось спать на досках, а на телах были обнаружены следы побоев. Тогда в ходе расследований и проверок приют закрыли, а позже выяснилось, что администратор «Успеха» Лариса Ягофарова похитила деньги у постояльцев с помощью фальшивых доверенностей и расписок.

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