Когда и как будут работать кафе и пляжи в Алтайском крае

Погода так и шепчет «сходи, отдохни»… Причем шептать она начала еще в мае – в самый пик распространения коронавируса в Алтайском крае. Однако официально власти пока не разрешают посещать пляжи и другие места отдыха.

С 7 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел в регионе первый этап снятия ограничений, однако в этом списке нет ни открытых кафе, ни бассейнов, ни даже пляжей, хотя казалось бы – даже на том же «Городском» на острове Помазкин в Барнауле места более чем предостаточно и даже социальная дистанция там не проблема.

Но обострившаяся за последнюю неделю ситуация перечеркнула планы не только тех, кто хочет просто позагорать пару часов, но и тем, кто планировал продолжительный отдых на природе в качестве туриста – базы, туристические комплексы, кемпинги и другие подобные места размещения все еще не могут принимать гостей. Запрет на их деятельность продлен.

Однако, даже если эпидситуация будет более или менее стабильной или даже благополучной, к привычной жизни мы, скорее всего, еще не скоро вернемся. Предполагается, что рассадка в ресторанах и кафе будет по определенным правилам. Об этом во время трансляции на YouTube-канале Алтайского филиала РАНХиГС рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова, сообщает amic.ru.

По ее словам, вместо ранее прогнозируемого 22 июня, теперь турбазы края должны открыться только после 2 июля. При этом их владельцы не обладают полномочиями, чтобы требовать с отдыхающих справки об отсутствии опасной инфекции (COVID-19). Однако вместе с тем, сотрудники также не обязаны сдавать тесты.

Еще одно «но»: даже если турбазы откроют, то сауны, пляжи и другие места массового и тесного нахождения людей, будут закрыты.

Как уже говорилось ранее, общественные пляжи пока тоже не могут официально начать работать. Однако простых людей это ничуть не смущает и при любой удобной возможности они отправляются понежиться не песке и покупаться. Роспотребнадзор же может дать разрешение на их работу только на третьем этапе снятия ограничений. Мы же сейчас на первом. Никто не исключает, что может сложиться абсурдная ситуация, когда на бумагах запрет снимут, а за окном уже будет опадать листва.

Лариса Зубова объяснила, что даже в случае запуска, пляжам все же придется ограничивать количество посетителей. Также администрация должна будет устанавливать шезлонги на расстоянии двух метров друг от друга (и, соответственно, следить за этим), а после отдыха их необходимо обрабатывать. Спасатели же должны следить чтобы у воды не собиралось много людей.

- Должна быть гарантия, что люди во время отдыха не заболеют, – говорит Зубова.

Однако между тем Роспотребнадзор все же признает, что пробы воды и песка в традиционных местах отдыха уже брали и они не представляют опасности:

- Всего на 16.06.2020 в рамках государственного надзора отобрано 17 проб воды водоемов: восемь проб – для исследований по санитарно-химическим показателям и девять проб – для исследований по микробиологическим показателям. Для исследований на паразитологические показатели было отобрано семь проб. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Для исследований на паразитологические показатели почвы было отобрано девять проб грунта. Отобранные пробы также соответствуют гигиеническим нормативам, - говорится в официальном отчете ведомства.

Хорошо хоть загорать и купаться в масках не обязательно. Чего не скажешь про общепит. На кафе и рестораны масочный режим продолжит распространяться и после снятия ограничений. При этом забудьте о шумных посиделках большими компаниями. Правила гласят: больше одного за столом не сидеть. Исключение делается только для семей. Также может значительно сократиться число посадочных мест, так как столики должны будут стоять в нескольких метрах друг от друга. Еду же вам будут приносить в одноразовой посуде.

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