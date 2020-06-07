На Алтае вводят первый этап снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе первого этапа снятия ограничений.

В воскресенье, 7 июня, глава региона Виктор Томенко внес изменения в указ от 31 марта 2020 года. Им он вводил на территории края ограничительные мероприятия, предупреждающие распространение коронавирусной инфекции. И вот спустя чуть больше месяца постепенно начинают ослаблять режим.

- Смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет Методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям - коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда, - отмечают в пресс-службе правительства региона.

Ранее Виктор Томенко уже заявлял, что в том случае, если краю дадут такую возможность, то он незамедлительно примет меры по смягчению режима.

А теперь подробнее об изменениях:

- отменяется обязательная самоизоляция для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов;

- отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний. Им разрешается выходить из дома только для оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Разрешается:

- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, но без использования уличных тренажеров. Разрешены совместные занятия не более двух человек, или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее пяти метров. Занятия могут происходить только на открытых площадках. В бассейнах – запрещено;

- занятия физкультурой и спортом в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность на открытых спортивных сооружениях (кроме бассейнов) в составе групп не более 15 человек под руководством тренера, при условии соблюдения дистанции не менее пяти метров;

- деятельность организаций всех форм собственности и ИП по видам деятельности за исключением тех, которые определены в приложении к указу. В связи с этим отменено Постановление Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150;

- деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг;

- розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий на объектах торговли: площадь торгового зала менее 400 квадратных метров, наличие отдельного наружного (уличного) входа, одномоментное нахождение в торговом зале из расчета не более одного человека на четыре квадратных метра;

- работа парикмахерских и салонов красоты;

- работа зоопарков, расположенных на открытом воздухе, при соблюдении посетителями норм социального дистанцирования;

- проведение плановых медосмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.

Вместе с тем медицинские организации должны опираться на специальный приказ минздрава России, в соответствии с которым плановая госпитализация в стационары, плановая вакцинация, диспансеризация, профосмотры, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп приостановлены.

Также сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий, приостановлена работа ряда учреждений, где предполагается массовое пребывание людей. Сохранен запрет на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на проведение досуговых мероприятий на пляжах. Сохраняется масочный режим.

Также до 22 июня продолжает действовать запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей в гостевых домах, домах отдыха, турбазах и т.д. Продолжает действовать временный запрет на проверки в отношении юридических лиц и ИП. Управляющие компании, ТСЖ и другие формы должны продолжить регулярную профилактическую дезинфекцию помещений многоквартирных домов. Обработка должна продолжаться и в общественном транспорте и на вокзалах.

Всем тем, чья деятельность не приостановлена настоящим указом, следует строго руководствоваться рекомендациям минздрава и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.