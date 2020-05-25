Все на пляж: В Барнауле рассказали, когда откроют купальный сезон

Несмотря на ограничительные меры и пандемию коронавируса, некоторые жители Барнаула уже поспешили открыть купальный сезон, хотя официально, даже несмотря на пришедшую в регион жару, пляжи закрыты.

- Согласно постановлению администрации города Барнаула, купальный сезон действительно открывается с 12 июня, но пляжи официально начнут работать только после официального разрешения управления Роспотребнадзора, которое выдадут только на основе эпидемиологической обстановки, - подтвердили «Комсомолке» в администрации краевой столицы.

К сожалению, уже в эти дни есть трагические новости, связанные с отдыхом на водоемах: 17 мая в реке Чумыш в селе Бураново Тогульского района утонул 13-летний мальчик. По предварительной информации следственного управления СК РФ, он вместе с друзьями пошел купаться, при этом взрослых с ними не было. В какой-то момент школьник скрылся под водой и больше его не видели. Тело до сих пор не найдено. По факту трагедии проводится доследственная проверка. Поиски подростка продолжаются.

Многие отдыхающие также были замечены и на барнаульском пляже на острове Помазкин. Хотя при этом он действительно официально еще закрыт. В Главном управлении МЧС подтверждают: подготовительная работа уже ведется, причем началась она раньше обычного, благо первая волна паводка оказалась не такой активной и территория зоны отдыха не подтоплена. В целом состояние неплохое, осталось провести чистку дна и облагораживание берега. К тому же, в случае улучшения эпидемиологической обстановки, пляж уже будет готов к приему гостей и открытие и без того короткого сезона не будет затянуто. Конечно, понежиться на жарком майском солнышке хочется уже сейчас, однако в воду заходить категорически нельзя. За соблюдением требований следят представители правопорядка. Так что появление на пляже может обернуться неприятной встречей с полицейскими. Правда, по словам представителей администрации Центрального района, пока купающихся все же штрафовать не будут, а ограничатся предупреждением.

Подсказка КП

В преддверии приближающегося купального сезон стоит еще раз напомнить об основных правилах безопасного поведения во время отдыха на водоемах:

- Купаться разрешено только в специально отведенных и организованных для этого местах. Только здесь вам могут гарантировать безопасность;

- Купаться, где выставлены запрещающие аншлаги категорически нельзя;

- Запрещается подплывать к моторным лодкам, парусным суднам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

- Запрещается прыгать в воду с причалов, катеров, лодок, а также не приспособленных с этого мест;

- Запрещается засорять и загрязнять водоемы и берега;

- Запрещается приводить с собой собак и других животных;

- Играть в спортивные игры вне отведенных под них мест, захватывать под водой купающихся и подавать ложные крики о помощи;

- Плавать на бревнах, лежаках, автомобильных шинах и других предметах, представляющих опасность для отдыхающих.

Дети должны отдыхать на водоемах только под присмотром взрослых. Заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения также категорически запрещено.

В этом году в Барнауле будут работать два официальных пляжа: «Городской» на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10) и «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).

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Оперативный дежурный УГОЧС г. Барнаула: 29-91-99