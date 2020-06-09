Выгнали на улицу: барнаульцам разрешили заниматься спортом

Наконец, первые послабления ограничительных мер дошли и до спорта. Жителям Алтайского края разрешили возобновить тренировки, правда при условии – проходить они будут на свежем воздухе и в ограниченном количестве. Если быть точнее, то занятия физкультурой разрешены для двух человек (либо семьями и без контактов с другими людьми), при этом расстояние между занимающимися должно быть не менее пяти метров. А вот занятия в бассейнах до сих пор под запретом. Также нельзя использовать уличные тренажеры. Обо всем этом и многом другом во вторник, 9 июня, во время пресс-конференции рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

- Если говорить проще, будет три этапа. Сейчас мы находимся на первом. Он дал нам возможность заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, правда, с определенными ограничениями и правилами. На втором этапе мы получим возможность заниматься в спортивных залах с минимальной загрузкой – около 25%. И только на третьем этапе у нас будет возможность проводить массовые мероприятия. При этом стоит отметить, что на второй этап мы сможем выйти только тогда, когда будет позволять эпидемиологическая ситуация, - говорит Алексей Перфильев.

И все же воздух и зал – это совершенно разные вещи. Вариантов чем можно заниматься на стадионе не так много. Тем более, в тренажерном зале люди получают иную нагрузку.

- Об открытии тренажерных залов мы сможем говорить тогда, когда эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать, - отвечает министр.

Массовый спорт

Из-за пандемии в Алтайском крае и в Барнауле в частности были отменены многие массовые старты. В их числе легкоатлетические кроссы в честь Дня Победы и т.д. На очереди - Олимпиада сельских спортсменов. В этом году она должна была состояться в Мамонтово.

- Сельскую олимпиаду перенесли на 2021 год. Почему так? Потому что кульминацией отборочных соревнований является именно финал. Конечно, можно было бы попробовать провести эту кульминацию, но нас же интересует полноценный цикл всех отборочных соревнований. Поэтому и было принято решение перенести. В этой связи олимпиада в Родино автоматически сдвигается на 2022 год, - поясняет чиновник.

Пока только предварительно можно обозначить дату старта массовых мероприятий - 8 августа. Но в сложившихся обстоятельствах планы в любой момент могут поменяться.

Профессиональный спорт

Пока Алтайский край не имеет возможности принимать членов сборных команд для проведения тренировочный сборов, к примеру, в той же Белокурихе. Ранее здравница в разные годы принимала российских сноубордистов, лыжников, биатлонистов. Сейчас же такое возможно только на втором этапе, но навряд ли руководители сборных будут рассчитывать на наш регион, как на тренировочную площадку, ведь уже сейчас открываются другие базы.

Что же касается наших спортсменов, то они уже начали разъезжаться по другим областям. В частности к тренировкам приступила сборная по спортивной гимнастике.

- В ближайшие дни должны открываться южные базы: Краснодарский край, Ставрополь, Крым. Там даже обслуживающий персонал работает вахтовым методом. Для нас же более актуальный второй этап, - поясняет Алексей Перфильев.

Если рассматривать алтайские команды мастеров, то при соблюдении некоторых условий, они могут тренироваться на открытом воздухе уже сейчас. Что, собственно говоря, уже и сделали девушки-хоккеистки из «Коммунальщика». При этом их разбили на две группы.

Однако как быть тем атлетам, чей вид спорта предусматривает контакт с противником – не понятно. Остается разве что общефизическая подготовка.

В минусе, а точнее без тренировок остаются и пловцы. Им пока нельзя заниматься ни в помещении, ни на улице.

- Я общался с тренерским коллективом. Да, это, конечно же, не то, что хотелось бы получить, но, тем не менее, уже что-то, - разводит руками министр.

Детский спорт

В обычное время летом тренировочный процесс не останавливается и у детей. После непродолжительных каникул они возвращаются к занятиям. А кто-то и вовсе их не прекращает. Речь, конечно же, о летних видах спорта. В регионе давно практикуется выезд команд и групп на сборы в летние загородные лагеря. Однако в этом году предстоит провести пересмотр их работы - в комнатах должно быть меньше детей, в столовых необходимо соблюсти социальную дистанцию. А как же спортивные лагеря?

- Меры профилактики как для спортсменов, так и для заехавших на отдых ребятишек будут единые. Правда, у спортсменов сам график будет пожестче в плане проведения тренировок и досуговых мероприятий, - поясняет Алексей Перфильев.