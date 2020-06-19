2020-06-19T14:07:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще две алтайские больницы закрылись на карантин из-за коронавируса

В Михайловской ЦРБ произошла массовая вспышка, в барнаульской поликлинике – пока что единичный случай
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Еще две алтайские больницы закрылись на карантин из-за коронавирусаЕще две алтайские больницы закрылись на карантин из-за коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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В центральной районной больнице Михайловского района выявили массовую вспышку коронавируса. В пятницу, 19 мая, региональный Оперштаб подтвердил 20 случаев инфицирования. В итоге медучреждение закрыли на карантин. Кроме того, инфекцию обнаружили и в барнаульской поликлинике №10. Получила ли «корона» массовое распространение там – пока что неизвестно.

Больных – по домам

Первыми двумя зараженными в Михайловской ЦРБ стали пациенты терапевтического и реанимационного отделений. Путем обследования контактных лиц, как медиков, так и больных, было выявлено еще 18 инфицированных. Но окончательные ли это данные – неизвестно.

- В связи с этим отделение терапии закрыто, проводится максимальная выписка пациентов. В настоящее время госпитализация пациентов осуществляется в Волчихинскую ЦРБ, - отметили в минздраве Алтайского края.

19 июня специалисты Роспотребнадзора проведут заключительную дезинфекцию. После этого стационар вернется к работе в прежнем режиме – допущены будут не заразившиеся медики.

Кстати, заболевших в ЦРБ уже включили в свежую статистику Оперштаба. Всего в крае за сутки выявили 75 случаев заражения ковидной инфекцией. Общее число инфицированных – 3153 человека, 24 из них – в Михайловском районе.

Ранее крупные вспышки были выявлены в Алтайском онкологическом диспансере и Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Прием закрыт

Еще одной точкой на «красной» карте по ковиду стала барнаульская поликлиника №10. Как пишет «Банкфакс», её закрыли, минимум, на неделю.

По словам сотрудницы детского отделения поликлиники, наличие вируса подтвердили у одного из медиков. В связи с этим учреждение закрыли на карантин. Пока речь идет о неделе приостановки работы, но не исключено, что срок могут и продлить, если в учреждении найдут еще зараженных.

Из-за коронавируса под угрозой оказались дети, которые получали в медучреждении справки для поездок в загородные лагеря: по словам некоторых горожан, им отказывают в получении документа.

- Некоторым предлагают попробовать пройти осмотр платно, однако у людей нет на руках даже медицинских карт, которые остались в поликлинике, - отмечает издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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