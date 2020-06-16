В минздраве рассказали, почему из онкоцентра «Надежда» выписали ковидных больных
Десять пациентов барнаульского онкоцентра «Надежда» были выписаны с коронавирусом. При этом сами они об этом даже не подозревали, собственно, как и их лечащие врачи.
Об этом стало известно накануне во время еженедельной пресс-конференции. Как выяснилось, во время выписки у этих пациентов были отрицательные результаты. Поэтому их отпустили по домам, но уже после, на местах у них взяли повторный материал для анализа и он оказался положительный. Такие случаи заболевания зарегистрировали в Заринске, Мамонтовском, Завьяловском и других районах. Информацию подтвердила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
ИА «Толк» направил запрос, чтобы уточнить, почему произошли такие расхождения. В минздраве подчеркнули, что все действия и решения, связанные с урегулированием вспышки коронавируса в онкоцентре решались совместно с Роспотребнадзором. Дезинфекцию в медцентре нужно было провести максимально быстро, чтобы надолго не останавливать его работу, ведь это могло негативно сказаться на пациентах.
- В связи с тем, что длительная остановка работы онкологической службы может привести к негативным последствиям в лечении пациентов со злокачественными патологиями, руководством центра были предприняты все усилия, чтобы сократить период карантина до минимально возможных сроков, – говорится в ответе.
Именно поэтому также приостановили госпитализацию в зараженные корпуса и постарались выписать максимальное количество пациентов.
В официальном ответе также говорится, что зараженные «соответствовали необходимым условиям для выписки контактных пациентов из стационара», вопросы обязательной самоизоляции с ними проговорили.
По факту того, что зараженные пациенты разъехались по территории региона, в онкодиспансере «Надежда» назначена внутренняя и внешняя проверки, пишет «Толк».
- Все COVID-положительные больные были оперативно перенаправлены в ковидные госпитали для получения спецлечения, – также добавляют в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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