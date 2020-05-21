У 38 медиков барнаульской БСМП обнаружили коронавирус

В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Барнауле 38 медиков и 11 пациентов заразились коронавирусом. Ситуацию можно смело назвать массовой вспышкой.

- Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония. В связи с этим был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь Городской больницы N 5, - сообщили в Минздраве Алтайского края.

В настоящее время Минздрав и Роспотребнадзор Алтайского края проводят в больнице комплекс противоэпидемиологических мероприятий. А заразившихся медиков в зависимости от степени тяжести заболевания, госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому.

- Среди заболевших медиков есть и те, кто входит в группу риска: это сотрудники предпенсионного возраста, люди с хроническими заболеваниями, - отметила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Алтайского края.

- Тестирование в настоящее время продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактные с ними лица, - пояснили в региональном Оперштабе.

Сейчас больница находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. В связи с этим в БСМП временно прекращена госпитализация пациентов и организовано их перенаправление в другие клиники Барнаула.

- В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и города Барнаула качественную помощь. Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жители края будут направляться в кардиодиспансер, Городскую больницу №11, а с 22 мая к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Во всех больницах есть необходимое оборудование и специалисты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь, - рассказала зампред правительства края Ирина Долгова.

Правительство Алтайского края просит жителей с пониманием отнестись к действующим ограничениям планового приема пациентов в медучреждениях региона.

- В случае преждевременного снятия ограничений такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи, могут повторяться, - заявили в правительстве региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 мая 2020 года составило 9

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 мая 2020 года (подробнее)