Коронавирус в алтайском онкоцентре: как теперь будут лечить раковых больных

После вспышки коронавируса в Алтайском краевом онкологическом диспансере временно закрыты отделения неохирургических методов лечения, абдоминальной хирургии, отделение торакальной хирургии №2, а также реанимация. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

- Что касается наших действий, если вкратце, отделения прекратили госпитализацию, обследуется круг контактных лиц, проводится целый ряд мероприятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по дезинфекции, обеспечению питанием и прочим, - рассказал врач.

Коронавирус был выявлен у десяти пациентов в корпусах на Змеиногорском тракте и на ул. Никитина. Ранее об этом сообщали в управлении регионального Роспотребнадзора. В онкоцентре уверяют, что делали все возможное, чтобы не проглядеть коронавирус – на входе велась строгая термометрия, проводилась оценка состояния здоровья, выяснялось, не был ли пациент в регионах, наиболее сложных по развитию пандемии.

- У медиков, контактировавших с заболевшими, пока ни у кого коронавируса не выявлено. Первый анализ забран у всех, второе исследование пройдет в ближайшее время, - говорит Марьин.

Закрыть на карантин

Контактировавших с заболевшими пациентами врачей не отправили на обязательную самоизоляцию, как этого можно было бы ожидать. Роспотребнадзор не выдавал им соответствующих постановлений. Объясняется это просто – на рабочем месте они нужнее.

Как стало известно «КП на Алтае», не исключено, что онкоцентр переведут на режим работы по примеру Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, где все пациенты и медики оставлены в больнице до окончания карантина. Сейчас идет обсуждение этого вопроса. Напомним, в больнице скорой помощи инфицированные находятся в отдельном корпусе, а медики, кого вирус обошел стороной, продолжают с ними работать, не покидая госпиталя.

Сейчас в больнице продолжают переносить прием пациентов, чье лечение можно отложить. Каждый случай рассматривается индивидуально.

- Онкологическое заболевание – это не то заболевание, которое может свести человека в могилу в короткое время, в течение нескольких часов. Поэтому перенос госпитализации на несколько суток в подавляющем большинстве случаев реально не отражается на качестве лечения, на отдаленных результатах и на прогнозе. Мы стараемся этот вынужденный период приостановления госпитализации сделать как можно более коротким, - сообщил Алексей Марьин.

Еще день назад врачи надеялись возобновить прием уже 1 июня, но точных прогнозов никто дать не может – ситуация меняется слишком быстро.

- Мы надеемся, что к тому времени мы получим все результаты по хирургическому отделению, которое расположено в корпусе на Змеиногорском тракте. Сейчас приостановлена госпитализация, чтобы обезопасить пациентов от контактов с потенциально инфицированными сотрудниками диспансера. Этого допустить нельзя, поэтому будем проводить общее тестирование персонала, - говорит медик.

Кто в опасности

Считается, что коронавирус наиболее опасен для людей с ослабленным здоровьем и хроническими заболевания. Люди с раком также в группе риска.

- Люди с раком легких в очень большой зоне риска находятся. Что касается пациентов с коронавирусом – они были переведены для дальнейшего лечения в ковидный госпиталь. Насколько я знаю из общения с коллегами, каких-то особых неприятностей, особо тяжелого лечения у наших больных, к счастью, нет. На ИВЛ никто не находится. Их состояние относится к удовлетворительному, - говорит заместитель главного врача по хирургической помощи онкологического диспансера помощи Алексей Марьин.