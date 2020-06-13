2020-06-13T07:14:02+03:00
Общество

Актёр Андрей Мерзликин опубликовал фото со своей прогулки по Барнаулу

Пара побывала на улице Мерзликина, у букв "Барнаул" и в Нагорном парке
Анастасия Корягина
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Андрей Мерзликин с женой. Фото: www.instagram.com/merzlikinandreyАндрей Мерзликин с женой. Фото: www.instagram.com/merzlikinandrey
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Российский актер Андрей Мерзликин вместе с женой завершили свой 4-дневный рабочий тур по Алтайскому краю. Они принимали участие в проекте "Пятеро на каникулах" - судя по коротким рассказам семьи Мерзликиных, это сериал о путешествии многодетной семьи по просторам России. Основные герои - семья Анатолия Гейко, а в одной из серий приняли участие и актер с супругой.

"Это как полет на Марс!", - отозвался о съемках Андрей Мерзликин.

Андрей Мерзликин с женой. Фото: www.instagram.com/merzlikinandrey

Андрей Мерзликин с женой. Фото: www.instagram.com/merzlikinandrey

В перерывах между работой актер с супругой фотографировались в памятных местах Алтайского края - селе Сростки, на горе Пикет, в доме-музее Василия Шукшина. В планах у четы - вернуться на отдых вместе с детьми после официального открытия турсезона.

Напоследок перед отъездом Мерзликины прогулялись по Барнаулу. Они сфотографировались у здания на ул. Мерзликина, 5, посетили Нагорный парк, сделали снимок на фоне букв "Барнаул".

"Покидая Алтайский край, говорим #спасибо и #довстречи!", - написал актер в своем Instagram.

В комментариях люди интересуются, растет ли на Алтае облепиха, восхищаются красотой местной природы и цитируют Василия Шукшина.

"А правда, что улицу Мерзликина в вашу честь назвали?", - поинтересовался один из пользователей соцсети. Актер ответил, что это, конечно же, неправда, а улицу назвали в честь поэта Леонида Мерзликина. Также он признался, что его тянет на Алтай.

Андрей Мерзликин с женой. Фото: www.instagram.com/merzlikinandrey

Андрей Мерзликин с женой. Фото: www.instagram.com/merzlikinandrey

Туристический сезон на Алтае отодвинут на 22 июня из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, со слов туроператоров, в край и республику прибывают гости. Кто-то делает командировочные удостоверения, кому-то удается успешно обойти блокпосты. Соцсети полны платной и бесплатной рекламы на эту тему.

Так, актер Павел Деревянко сейчас находится со своей семьей в Республике Алтай. В прошлом году известный артист начал строить дом в окрестностях Чемала.

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"Это не новая Зеландия и Хоббиты - это мы в командировке на Алтае. Фото без фильтров!" - пишет актер на своей странице (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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