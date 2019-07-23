Виктор Томенко «подбросил» актера Андрея Мерзликина до Барнаула

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-23T19:35:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, возвращаясь из Москвы в Барнаул, оказался в одном самолете с актером Андреем Мерзликиным. Их борт этим утром не смог приземлиться в столице региона.

Как уже известно, из-за дымки капитан принял решение посадить самолет в Новосибирске. Из-за этого известный актер мог не успеть на открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

- Попав в затруднительное положение, пассажирам было предложено полдня провести в аэропорту Толмачево, ожидая изменения погодных условий.., – рассказывает в своем Instagram сам Мерзликин. - Пассажир, к которому я обратился с наивным вопросом, далеко ли до Барнаула, ответил мне, что если машиной, то 3,5 часа... Я поблагодарил его и задумался. Предстояла сложная задача... Хотелось успеть возложить цветы к памятнику Шукшина... Несмотря на мой невозмутимый вид (из-за отсутствия сна просто не было сил!), человек деликатно ответивший на мой вопрос, сказал мне, что он меня не бросит и предложил составить ему компанию! Ему тоже надо было срочно в Барнаул.

Выяснилось, тем самым добрым человеком, предложившим добросить актера до Барнаула, собственно, и оказался Виктор Томенко. Так что к открытию фестиваля Андрей Мерзликин практически не опоздал.

Уже этим вечером актер и губернатор снова встретились – в этот раз в театре драмы на открытии кинофестиваля. Виктор Томенко даже заботливо поправил Андрею Мерзликину галстук. Вот так и рождается дружба.

Читайте также: Алиса Гребенщикова поцеловала Шукшина, а Виктор Мережко сравнил его с Киркоровым

ИСТОЧНИК KP.RU