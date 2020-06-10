«Это как полёт на Марс!»: актер Андрей Мерзликин вместе с женой путешествуют по Алтаю

Популярный актер Андрей Мерзликин в эти дни катается со Сросток в Чемал и делится впечатлениями на своей странице в Инстаграмм.

«Все - печки-лавочки, Макарыч. Такои твои парень не живе т!», — подписал Андрей снимок из Сросток.

merzlikinandrey Сростки.Алтайский край

На другом фото они с женой Анной радуются в шикарных зарослях папоротника:

«Это не новая Зеландия и Хоббиты - это мы в командировке на Алтае. Фото без фильтров! Папоротники, как в доисторическом лесу», - на эмоциях сообщает Анна своим подписчикам.

merzlikinandrey -Видишь суслика?-Нет.-А он там есть.(Фильм ДМБ )

- Мы приехали на 4 дня по работе, - добавляет столичная гостья. - Но теперь у нас в планах приехать сюда с детьми в ближайшее время! Послабления по режиму уже есть, а с 22 июня должны начать работу гостиницы, курорты, рестораны и вся остальная инфраструктура!

- Вместе с Анной мы приняли участие в проекте «Пятеро на каникулах», - объяснил цель визита популярный актер, - Познакомились с невероятной семьей Анатолия Гейко, который является режиссёром и автором фильма «Пятеро на каникулах», о путешествии по просторам нашей необъятной страны, показывая ее красоту и величие глазами многодетной семьи. Основные герои - семья Анатолия!!! В одной из серий знакомства с Алтаем, приняли участие и мы! Это как полёт на Марс!!!».

merzlikinandrey Двое на каникулах

Напомним, что туристический сезон на Алтае отодвинут на 22 июня из-за пандемии коронавируса. Более того, сегодня, 10 июня распоряжением главы Республики Алтай Олега Хорохордина закрыт на карантин Кош-Агачский район. Министерству внутренних дел по Республике Алтай рекомендовано разместить пост на въезде в село Курай и обеспечить закрытие границы района с круглосуточной проверкой регистрации у жителей.

Несмотря на это, со слов туроператоров, на Алтай прибывают все больше новых гостей. Кто-то делает командировочные удостоверения, кому- то удается успешно обойти блокпосты. Соцсети полны платной и бесплатной рекламы на эту тему.

Кстати, актер Павел Деревянко сейчас также находится со своей семьей в Республике Алтай. В прошлом году известный артист начал строить дом в окрестностях Чемала.

Справка КП

«Пятеро на каникулах» - многосерийный образовательно-развлекательный тревел-проект, идея которого была впервые представлена режиссером Анатолием Гейко на III Шукшинском питчинге. Авторами планируется снять несколько серий в документально-постановочном жанре.