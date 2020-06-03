Туризм загибается: Базы разоряются, а прогулочных лошадей готовятся пустить на мясо

#АлтайСезонОткрывай - так называется петиция, появившаяся на change.org. Предприниматели Республики Алтай обращаются с мольбой к президенту Владимиру Путину и главе республик и Алтай Владимиру Хорохордину.

«Не дождались»

«Уже больше двух месяцев мы не работали и не получали никаких доходов, – пишут авторы петиции. - Но все верили и надеялись, что с 1 июня снимут запрет на приём отдыхающих и мы худо-бедно, но выживем. Надеялись, готовились, тратили на подготовку последние сбережения, как за фронтовыми сводками следили за числом заболевших, радовались, что в нескольких районах ни одного заболевшего, верили, что власть и за нас переживает, участвовали в многочисленных обсуждениях — как будем работать по-новому, ждали... ждали. Не дождались».

Открытие турбаз, гостевых домиков, туристических маршрутов на Алтае в связи со сложной эпидобстановкой пока отодвинули на 22 июня.

«Мы всё понимаем, и благодарны Главе Республики за заботу о нашем здоровье, – продолжают авторы петиции. - Всё бы хорошо, но совсем скоро у нас не будет денег не то, что на лекарства, а еды себе и детям купить. Про кредиты и налоги подумать даже страшно. Поймите, у нас здесь просто нет никакой другой работы, все последние годы власти призывали нас развивать экономику района, развивать туризм».

Предприниматели, подписавшие письмо также недоумевают, почему в Горно- Алтайске, где на 100 кв.км проживает почти 70 000 жителей, жизнь кипит — «работают торговые центры, транспорт, магазины, банки и практически все организации».

-Неужели риск заражения на турбазе в лесу или на берегу реки, а в основном все турбазы имеют большую площадь, выше, чем в торговом центре или поезде дальнего следования? – спрашивают подписанты.

Одна из основных отраслей в Республике Алтай - туризм.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Нелегалы работают

- Мы оказались в какой-то абсурдной ситуации, - комментирует тему на своей странице в инстаграмм Ирина Дмитриева, одна из авторов петиции.- Республика официально закрыта до 22 июня, а там, может быть, кому-то и разрешат работать. При этом едут караваны машин из других регионов. Соцсети полны платной и бесплатной рекламы на тему: «Хотите знать, как проехать в республику, обойти посты без проблем?»

Легальные участники отрасли, по словам Ирины, при этом сидят и терпеливо ждут разрешения работать, залезая в долги и доедая последние крохи, а нелегалы вовсю принимают у себя всех желающих и возят туры.

«С плачем будем продавать лошадей на мясо»

На свое странице в фейсбуке Ирина Дмитриева цитирует обращение к властям от Ларисы Мирочник, главы крестьянского хозяйства «ИТКАЯ», организатора лучших конных прогулок в Чемальском районе. Оно звучит как крик души:

«Мы всегда разводили лошадей только для туризма. Использовали различные генетические комбинации, стараясь создать идеальную лошадь для прогулок, не имеющую вредных привычек. Мы никогда не сдавали лошадей на мясо! - пишет Лариса. - Иногда продавали жеребят для разведения. Это всё можно проследить по отчётам. А скоро, не пройдёт и пара месяцев, и снова тут заездят казахи и перекупщики и будут за бесценок скупать у нас животных на мясо! А мы, плача и проклиная всё и всех, будем им продавать, потому что наше государство загнало нас в угол, потому что мы уже сейчас должны всему миру!».

По словам туроператора Ирины Дмитриевой для привлечения внимания к проблеме предприниматели планировали провести митинг, но им отказали. И тогда появилась петиция.

«Чарыш шумит, птички поют»

Готовы подписать подобную петицию и представители малого турбизнеса в Алтайском крае.

- Наши базы на Чарыше пустуют, не работают, люди без денег, - рассказала «Комсомолке» Нина Парфенова, глава сельсовета села Чинета в Краснощековском районе.

Места рядом с Чинетой заповедные, их называют «местом силы». По словам главы села, ситуация с коронавирусными запретами ей все больше кажется абсурдной.

- В городах людей заставляют сидеть в душных домах, ходить в перчатках и масках, а сюда, к нам, где уж точно дистанция будет, их не пускают, - удивляется Парфенова.

Ощущение абсурдности происходящего, по ее словам добавляет красота наступающего лета:

- Вокруг рай, волшебная страна: птицы поют, Чарыш шумит, бабочки резвятся, а туристов к нам не пускают, - пожала плечами Парфенова.- То ли люди сами себе враги и санобработку бы не проводили.

«Не стоит торопиться»

Стоит заметить, что отнюдь не все туроператоры согласны с авторами петиции.

- Мне предложили ее подписать, но я отказалась, - рассказывает Татьяна из Барнаула, которая уже несколько лет успешно организует туры в Горный Алтай. - Я считаю, что не стоит торопиться в период пандемии запускать поток туристов в Горный Алтай. Те потом уедут, а местные слягут, а там, где в горных селах ИВЛ искать… Поэтому, наверное, не случайно появилась эта цифра 22 июня от Роспотребнадзора. Не от балды же она придумана, - размышляет Татьяна.

Справка КП

Одна из основных отраслей в Республике Алтай - туризм, ежегодно ее посещают не менее 2 млн туристов. В связи с пандемией коронавируса в республике была приостановлена деятельность более 380 турбаз, детских лагерей и других объектов.

«Большинство предпринимателей нашей республики напрямую связаны с туризмом, - сообщают авторы петиции.- Это владельцы и работники минибаз и зелёных домов, изготовители и продавцы сувенирной продукции, владельцы и работники многочисленных кафе, мелких ярмарочных лавок и небольших магазинчиков. Таксисты, сплавщики, прокатчики лошадей, организаторы экскурсий, фермеры, продающие молоко, мясо и овощи отдыхающим, на базы отдыха и в кафе и т.д.».