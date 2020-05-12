2020-05-12T07:34:14+03:00
Общество

Какие ограничения из-за коронавируса действуют в Алтайском крае

Начали ли отменять ограничения, введенные из-за пандемии
САНТАЛОВ Константин
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Женщина в маске.Женщина в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. Однако решения о характере ограничительных и профилактических мер принимают главы регионов. Рассказываем о том, какие именно меры действуют в Алтайском крае и чего следует ожидать в будущем.

В настоящее время в регионе продолжает действовать указ губернатора Виктора Томенко о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он был подписан 31 марта, после этого в него неоднократно вносили различные изменения. В частности, с 1 мая серьезно ужесточили режим въезда в регион.

Отметим, что пока все ограничительные меры сохраняются до подписания нового указа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, с 12 мая в Алтайском крае действуют масочный режим. Многоразовые или одноразовые средства индивидуальной защиты органов дыхания следует носить, когда находитесь на остановках, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

Масочный режим ввели в регионе на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу и пассажиропотока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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