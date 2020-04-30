Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион

30 Апр 2020 2020-04-30T08:10:36+03:00

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На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.

Решение приняли по итогам анализа складывающейся эпидемиологической ситуации и прогноза ее развития, а также в связи с началом майских праздников. Также учли рекомендации органов Роспотребнадзора.

На 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля работают сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Задача - ограничить посещение Алтайского края в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции.

Всем прибывающим в регион придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в наш регион, сообщить о приезде в службу 112.

Со всех гостей края возьмут данные о целях приезда, месте и сроках пребывания. Отдельно отмечается, что грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без препятствий.

Отметим, что аналогичные меры в том или ином виде введены во всех сибирских регионах и призваны существенно ограничить перемещение граждан и распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, с конца марта в крае закрыты санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, турбазы и иные места отдыха. С 1 по 10 мая приостанавливается бронирование мест, прием и размещение в гостиницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU