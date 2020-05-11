2020-05-11T15:36:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 12 мая 2020: четвертый случай смерти от COVID-19, выплаты медикам и начало масочного режима

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 12 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Общее число заболевших в регионе на данный момент составляет 707.Общее число заболевших в регионе на данный момент составляет 707.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус не отступает с территории Алтайского края. За минувшие сутки статистика неутешительна: количество заболевших выросло на 38 человек и перевалило за 700, еще один человек умер, ни один пациент не был выписан из больницы.

Общее число заболевших в регионе на данный момент составляет 707. Среди зараженных 78 детей в возрасте до 17 лет. В Барнауле и Бийске выявили по 12 новых случаев, в Благовещенском районе – три, по два в Новоалтайске и Змеиногорском районе, по одному заболевшему прибавилось в Заринске, Славгороде, Тальменском, Третьяковском, Косихинском, Бурлинском и Мамонтовском районах.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Змеиногорском районе – 236, в Барнауле – 216, и 66 случаев в Бийске.

Четвертый пациент скончался от коронавируса

От коронавирусной инфекции скончалась жительница Барнаула 1951 года рождения. Она находилась в Городской больнице №5 в отделении анестезии и реанимации. Пациентка была подключена к аппарату искуственной вентиляции легких, ее состояние оценивалось как критическое. Из-за заражения коронавирусом у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями. Врачи не смогли спасти жизнь женщине, несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия.

Выплаты медикам

Из федерального бюджета в Алтайский край направят 66,4 млн рублей для выплат медицинским работниками, которые лечат больных коронавирусом пациентов.

С 8 мая медработники края уже начали получать первые выплаты по двум Постановлениям Правительства РФ. Первые доплаты напрямую зависят от средней зарплаты в регионе, вторые – фиксированные для всей России. Размер оплаты складывается из количества выработанных часов при непосредственном оказании медпомощи пациентам, инфицированным COVID-19.

В крае начал действовать масочный режим

Напоминаем, что с 12 мая в крае действует масочный режим. Медицинские маски или респираторы необходимо использовать на остановках, в общественном транспорте и в такси, при посещении торговый предприятий, в аптеках и местах общепита. Предполагается, что такие меры позволят сдержать распространение инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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