Губернатор Томенко подписал указ о введении масочного режима в Алтайском крае

С 12 мая в Алтайском крае вводится масочный режим. Указ об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства края.

Из документа следует, что многоразовые или одноразовые средства индивидуальной защиты органов дыхания следует носить, когда находитесь на остановках, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

В Алтайском крае вводят масочный режим на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу и пассажиропотока.

По данным мониторинга Роспотребнадзора, дефицит масок в торговле отмечен только в двух муниципальных образованиях региона.

Средствами индивидуальной защиты обеспечены и медики. В запасе имеется более 20 тыс. комплектов изолирующих костюмов, которые распределены между медицинскими организациями.

Отметим, что документ вступит в силу с 12 мая. До введения режима у жителей есть время, чтобы купить или сшить средства индивидуальной защиты.

Ранее мы рассказывали, как можно сделать защитную маску для лица своими руками в домашних условиях. Это, действительно, несложно.

COVID-19 в регионе

Напомним , число заболевших коронавирусом в регионе на 8 мая 2020 года выросло на 16 человек и составило 621 случай инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, среди зараженных 67 детей в возрасте до 17 лет.

Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Барнауле – 9 человек, Бийске – 2, Змеиногорском районе – 2, Заринске – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Тюменцевском районе – 1.

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