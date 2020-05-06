Без предсмертной записки: найденного в багажнике барнаульца могли убить и выставить это суицидом

Житель Барнаула Артем Лебедев пропал 20 апреля. Спустя девять дней его нашли мертвым в багажнике собственного автомобиля в Чемальском районе Республике Алтай.

Последний раз Артем был онлайн в день исчезновения в 13.35. После этого до него уже никто не мог дозвониться. Его искали друзья, родные и волонтеры, пытались отследить машину по спутнику, но все безуспешно.

Обстоятельства смерти

Предварительная причина смерти – Лебедев задохнулся. Машину пытались поджечь изнутри. Как правило, автомобили вспыхивают, как спичка, но в этом случае огонь погас.

- Это называется сухое горение, - говорит опытный пожарный Константин Тинин. - Нет кислорода, соответственно огонь «задыхается» и гаснет. Притока воздуха через вентиляцию в машине могло быть просто недостаточно – кислород выгорал быстрее, чем он поступал. К тому же, все эти пластиковые и кожаные элементы выделяют такие опасные вещества при горении, что достаточно одного-двух вдохов, чтобы потерять сознание.

Версия первая: Самоубийство

Как рассказал «КП – Барнаул» близкий к следствию источник, предварительная версия произошедшего – суицид. В пользу этого говорят несколько фактов.

Факт №1: На теле не обнаружено следов насильственной смерти.

Сейчас по делу назначены экспертизы, результаты будут известны только через месяц, тогда и примут решение о возбуждении дела.

Факт №2: Машина была заперта, ключи находились внутри.

Предварительно известно, что погибший был один. Машину обнаружили в туристической зоне – там нет камер, которые могли бы прояснить ситуацию.

В то же время ключи могли быть оставлены внутри машины третьими лицами – для этого достаточно нажать кнопку блокировки дверей, открыть ее изнутри, выйти и закрыть дверь – система сработает и заблокирует замки. Всем будет казаться, что человек заперся изнутри.

Факт №3: Ситуативная экспертиза

Проведенная ситуативная экспертиза говорит о том, что погибший мог самостоятельно забраться в багажник из салона. На нем не было обуви, при этом носки оставались чистыми, задние сидушки откинуты. Конечно, обувь могли снять посмертно, но пока все указывает на то, что погибший сделал это сам.

- Обычно суицид выглядит гораздо банальнее, чем этот случай, способы всем известны. Но тут важно понимать другое, на месте происшествия проводится масса экспертиз, в том числе и ситуативная, которая позволяет определить мог ли сделать такое человек самостоятельно или нет. Это большая ответственность, поэтому специалисты все проверяют по нескольку раз. Как правило, последующие экспертизы лишь подтверждают первоначальные выводы. Возможно, он забрался в багажник под наркотиком или действием других веществ, отсюда и отсутствие видимой логики. Пока нет результата экспертизы, гадать бессмысленно, - говорит действующий барнаульский эксперт-криминалист, который попросил не называть его имени.

Версия вторая: Убийство

Близкие погибшего уверяют, что Артем никогда бы с собой так не поступил, кто-то попытался выдать насильственную смерть за суицид. Огонь в машине могли развести возможные преступники, после того, как поместили тело в багажник, но не учли, что пламя погаснет из-за недостатка воздуха. Попасть внутрь автомобиля и повторить задуманное было уже невозможно – ключи остались внутри. Попытка вскрытия могла привлечь к себе лишнее внимание - машина была оборудована сигнализацией.

Факт №1: Машину видели в пригороде Барнаула после пропажи

Машину обнаружили в Чемальском районе 29 апреля, она якобы простояла там все время. Но друзья Лебедева уверяют, что нашли свидетелей, которые видели автомобиль в пригороде Барнаула после исчезновения.

- Ошибиться было нельзя – номера, наклейки, все было тем же. А он к тому времени был уже мертв. Выходит, кто-то другой был за рулем? В Чемальском районе живет друг Артема, он каждый день ездил мимо того места, где обнаружили машину. Он вышел на связь и сказал, что машины там не было. Если бы она там стояла все это время, он бы ее заметил. Он знал, что Артем пропал, и его ищут. Мы думаем, кто-то пригнал ее туда, чтобы замести следы, - рассказывают друзья Артема.

Факт №2: Отсутствие предсмертной записки

По данным источника «КП-Барнаул», на месте происшествия не было обнаружено предсмертной записки. Криминалисты говорят, что это еще ничего не доказывает – примерно в половине случаев их попросту не оставляют.

- Мы были в хороших отношениях, - говорит близкий друг погибшего Сергей Ельников. – Постоянно созванивались, общались. Он бы мне обязательно написал. Да, у него по зиме было подавленное настроение, проблемы с работой, отсутствие денег. Но в последний месяц все было хорошо – он в конце апреля должен был выходить на новое место.

Факт №3: Спорный мотив

За несколько месяцев до смерти Лебедев влез в долги – занял около 60 тыс. рублей у своего знакомого под проценты. Отдавать было нечем. Артем подписал договор купли-продажи машины – Volkswagen Polo, который оценивается примерно в 700 тыс. рублей. Машина оставалась у Лебедева, он таксовал на ней, а у ссудившего деньги приятеля была гарантия их возврата. То есть, если бы кредитор надавил, авто можно было бы перезаложить или реально продать. Кроме того, о его долге знали родители, вопрос был улажен. Получается, что парень не был загнан в угол.

Официально

Артема Лебедева кремировали 3 мая, его родители тяжело переживают смерть сына и не хотят ни с кем говорить. Делом занимается Следком по Республике Алтай, по факту обнаружения погибшего проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

«КП – Барнаул» направил официальный запрос в ведомство с просьбой рассказать о ходе расследования. После получения ответа мы проинформируем читателей.

Комментарий специалиста

«Это не убийство»

В этой истории больше ответов, чем вопросов, поэтому «Комсомолка» обратилась к барнаульскому парапсихологу Наталье Необычной. Для чистоты эксперимента мы не стали рассказывать ей никаких подробностей произошедшего:

- Я не вижу тут насильственной смерти. Я вижу картину, он не может дышать. Он сам это сделал, слишком поздно осознал, что натворил. Перед смертью с кем-то долго разговаривал, сплевывал, как курильщик (Артем курил – прим.авт.). Это никак не связано с конкретной ситуацией. Мелькает слово – «безденежье». Возможно, он что-то употребил, он лежит и держится за живот, ему больно. Это точно не убийство, у насилия другой эгрегор.

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