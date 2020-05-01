В Рубцовске зверски убили дочь экс-судьи: под подозрением муж погибшей

В Рубцовске была жестоко убита 35-летняя дочь бывшего судьи – Ирина Киселева (Смирнова). По всей вероятности, это сделал ее 30-летний супруг – он повез молодую женщину на кладбище, а затем зарезал. Когда его зажали в угол, тот начал бросаться с ножом на сотрудников, в результате ему начали стрелять по ногам. Но это не успокоило мужчину, он нанес себе несколько ударов ножом и умер по дороге в больницу.

Ориентировка

Стрельба по ногам

О пропаже стало известно 28 апреля. В полицию позвонила встревоженная мать девушки и сообщила, что пропала ее дочь.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению женщины может быть причастен ее супруг. На следующий день сотрудниками полиции был объявлен план-перехват автомобиля подозреваемого, который предпринял попытку скрыться от правоохранителей, - сообщает региональный Следком.

Тело погибшей обнаружили на заднем сидении.

- Это произошло недалеко от поселка Круглый. На дорогу бросили шипы, автомобиль пробил колеса. Он пытался на спущенных уйти по полям, но его все равно прижали. Вышел с машины начал с ножом кидаться на полицейских, - рассказывает источник знакомый с ситуацией.

Задержание в Рубцовске (KP.RU).

Когда полицейские увидели в машине изуродованный труп, стало ясно, что мужчина может быть очень опасен. На видео с места событий видно, что тот с ножом бежит в сторону одного из сотрудников, затем его обезвреживают и валят на землю.

Как сообщает Следком, до того, как его лишили оружия, он совершил попытку покончить с собой.

- Скорая пыталась его откачать, но он скончался по дороге в больницу, - говорит собеседник.

Тело Артема Киселева

По факту смерти потерпевшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Сейчас идет расследование.

Под кайфом

Не исключено, что мужчина был под кайфом. Сейчас это выясняют судмедэксперты, которые проводят экспертизы. Знакомые описывают супруга погибшей, как неуравновешенного человека.

- Мы с Ирой вместе работали, - говорит Максим. – Тогда она еще не была замужем, но не так давно мы виделись, и могу охарактеризовать ее мужа, как неуравновешенного человека. Мы встретились чуть больше месяца назад. В нем была какая-то чрезмерная агрессия к людям. Пока мы разговаривали с Ирой, он ввязался в ссору с каким-то мужчиной, причем сам был зачинщиком.

Задержанный автомобиль

Другие знакомые говорят, что Киселев раньше был спокойным.

- Мы были знакомы уже лет десять точно, но близкими друзьями не были. Его знаю тоже давно, раньше Артем был спокойный, замкнутый, - рассказала Карина. - Сколько его видела, всегда он какой-то странный был, мне он не очень нравился. Наверное, Ира его сильно любила, раз была с ним. Как по мне, любить там и нечего было, думаю, близкие и её друзья не хотели, чтобы они были вместе, он им не нравился.