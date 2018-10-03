Пропавшая в алтайском лесу семья попала в аномальную зону

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-03T10:00:57+03:00

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Поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 68-летнего Геннадия Молодых продолжаются второй месяц. Вместе с ним исчезла его супруга 69-летняя Альбина Молодых. Предположительно, они поехали в лес за грибами. Тело пенсионерки нашли спустя месяц, в начале сентября, в лесу недалеко от Новоалтайска. Основная версия случившегося - женщине стало плохо, а ее супруг отправился за помощью. Но почему-то вместо того, чтобы направиться к трассе по дороге, по которой они приехали, он пошел через чащу леса и пропал. Его поиски до сих пор не принесли результата.

«Комсомолка» обратилась за помощью к парапсихологу Наталье Необычной, с просьбой помочь найти пропавшего пенсионера, но, по ее словам, Геннадия Молодых давно нет среди живых.

Скоро мужчину найдут!

Парапсихолог: Это были хорошие люди, очень «теплые» в общении. Их смерть не кармическая, не такая, когда людей наказывает судьба. В тот день они поехали в лес собирать «урожай».

Факт: Основная версия следствия - в тот день пенсионеры отправились за грибами – в багажнике автомобиля были ведра, пакеты, удобные для срезания грибов ножи.

Парапсихолог: Подвела погода. Машина пошла юзом и застряла. Женщина сама начала помогать выталкивать автомобиль, у мужчины была мысль попросить о помощи, позвонить, он даже знал, кто бы мог ему помочь.

Факт: Тело женщины нашли недалеко от «семерки», возле застрявшей машины были следы – люди пытались ее вытолкнуть.

Парапсихолог: Он пошел за помощью. С его женой еще было все в порядке. Мужчина хорошо ориентировался в тех местах и был уверен, что быстро вернется.

Факт: В двух километрах от места, где было обнаружено тело Альбины Молодых, находится деревня Кислуха.

Парапсихолог: Он собирался привести помощь, сказал жене ждать его. Она не хотела идти вместе с ним, боялась оставить машину. Его долго не было, она испугалась, начала переживать, ей стало плохо.

Факт: 9 сентября тело женщины обнаружили другие грибники, Альбина Андреевна будто присела передохнуть, облокотилась на поваленное дерево и…умерла. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Парапсихолог: Мужчина сначала шел быстро, у него было понимание, что легко дойдет. Был даже слишком самоуверен.

Факт: Чета Молодых была заядлыми грибниками – ленточный бор они знали, как свои пять пальцев.

Парапсихолог: У него тяжелая походка, он устал. В какой-то момент мужчина запнулся, упал в лог или яму, там была какая-то ловушка и вода. Ловушку не было видно.

Факт: Те места неоднократно прочесывали волонтеры, следователи и полицейские. По одной из версий, мужчина угодил в болото.

Парапсихолог также указала место, где нужно искать пропавшего мужчину, по ее словам, он находится недалеко от места, где был найден автомобиль, идти нужно налево от машины. Женщина уверяет, скоро тело грибника обнаружат.

Гиблое место

Наталья считает, грибники забрели в гиблое место.

- Это плохое, необычное место, его дух разгневан и враждебен к людям. Это связано с тем, что люди потребительски относятся к лесу – приходят, без спросу берут грибы, ягоды, рубят деревья, не давая ничего взамен. Лес начал сам забирать – он заманивает неприкаянных и слабых волей людей. В таких местах человек теряет ориентир, может заблудиться, потерять бдительность. Люди забыли о благодарности к земле, они только потребляют, - уверяет парапсихолог.

Важно!

В настоящее время поиски мужчины продолжаются. Если вам что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения пропавших, просьба сообщить по телефонам: (3852) 29-80-02, 29-80-39, (38532) 42-2-19 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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