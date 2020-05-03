2020-05-03T13:49:02+03:00
Происшествия

Тело пропавшего барнаульца нашли в багажнике его автомобиля

Машина находилась в Чемальском районе Республики Алтай
Иван ОЛЕКСЮК
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Артем Лебедев пропал 20 апреля.Артем Лебедев пропал 20 апреля.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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24-летний Артем Лебедев пропал 20 апреля при загадочных обстоятельствах. Последний раз он был онлайн в 13.35. После этого до него уже никто не мог дозвониться. Его искали друзья, родные и волонтеры, пытались отследить машину по спутнику, но все безуспешно. Спустя девять дней его Volkswagen Polo обнаружили в Чемальском районе.

Не исключено, что Лебедев повез кого-то в Горный – если парень нуждался в деньгах, он мог взяться за любую работу. В том месте, где обнаружили автомобиль, не было камер слежения, поэтому доподлинно, что произошло – неизвестно.

По данным источника «КП», знакомого с ситуацией, у него были долги, с которыми он не мог рассчитаться.

Артем Лебедев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Артем ЛебедевФото: из личного архива героя(ев) публикации

Возможно ли, что его убили из-за того, что он не платил? Точно сказать нельзя, экспертиза о причине смерти еще не готова. Но на теле нет следов насильственной смерти.

Лебедева обнаружили в багажнике со снятыми ботинками, машина была заблокирована, ключи внутри. Предварительная версия – он задохнулся. 3 мая состоялись похороны погибшего, Артема кремировали.

В последний путь его провожали близкие и друзья из автоклуба – они проехали колонной до крематория, чтобы почтить его память.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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