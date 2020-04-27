Туриндустрия Алтайского края из-за коронавируса уже потеряла около 1,5 млрд рублей

События последних месяцев, вызванные распространением коронавируса в мире, в Алтайском крае, пожалуй, сильнее всего отразились на туристической отрасли. Некоторые районы и города жили исключительно за счет отдыхающих, а теперь их нет. Зато есть убытки и не малые.

Поддержка бизнеса

- По предварительной оценке за апрель-май объем выпадающих доходов объектов туриндустрии составит порядка 1,5 млрд рублей, из которых около 1 млрд приходится на санаторно-курортные организации региона. Не обижая другие виды деятельности, можно сказать, что предприниматели, работающие в сфере туризма, на самом деле находятся в непростых условиях, - говорит начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

При этом с каждым месяцем простоя санатории, как наиболее крупные представители туристической отрасли, продолжат терпеть убытки. Радует только одно: руководители делают все, чтобы даже в столь непростое время сохранить штат, вовремя платить его зарплату и делать все необходимые отчисления, в том числе за услуги ЖКХ и по другим обязательствам.

- Особенно остро ситуация складывается в крупных санаториях с большой численностью занятых, - добавляет начальник управления. – Санаторно-курортная деятельность отнесена к сферам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, но если в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровне оперативно принят ряд мер поддержки, то в их отношении, к сожалению, пока нет. Президентом страны озвучена инициатива о предоставлении крупному бизнесу льготных кредитов на выплату зарплаты и в настоящее время прорабатывается соответствующий механизм. Губернатором Алтайского края в правительство страны направлено письмо о необходимости принятия и реализации отдельного комплекса мер поддержки крупных санаторно-курортных организация региона. В настоящее время совместно с Ростуризмом мы формируем ряд конкретных предложений нашего сан-кура, в том числе и такие, которые направлены на привлечение отдыхающих в санатории в период восстановления отрасли после отмены ограничительных мер.

За апрель-май Алтайский край потеряет в турпотоке 280-300 тысяч человекФото: Анна СЕМИНА

Одна из мер поддержки, которую озвучивали ранее, это отмена курортного сбора. Правда, для отдыхающих в этом плане ничего не поменяется – они также должны платить за возможность отдохнуть в Белокурихе.

- Губернатором Алтайского края внесен на рассмотрение в АКЗС проект закона, предусматривающий изменение сроков перечисления курортного сбора в краевой бюджет в текущем году. Это сделано в целях поддержки операторов курортного сбора, к ним относятся 32 юридических лица и ИП на территории Белокурихи. Делается это для того, чтобы собранными в марте и возможно, последующие месяцы, если деятельность будет возобновлена, средствами курортного сбора можно было воспользоваться для решения своих первоочередных задач. При этом все собранные средства, согласно законопроекту, не позднее 10 сентября, должны быть перечислены в краевой бюджет. В противном случае, наступает ответственность в виде штрафа, за неправомерное удержание средств курортного сбора, - поясняет Дешевых.

По его мнению, на туристах тот факт, что курортный сбор остается, никак не скажется. Более того, как показала практика, с каждым месяцем тех, кто отказывается делать взносы, становится все меньше. Так что платежи, которые идут на развитие Белокурихи, не отпугнут отдыхающих.

Кстати, по предварительным подсчетам, размер курортного сбора в марте составил около четырех миллионов рублей.

Не исключено, что после отмены карантина желающих приехать посмотреть на красоты Алтай будет больше, чем в предыдущие годыФото: Анна СЕМИНА

Большая стройка

Не собираются отменять или переносить в Алтайском крае развитие «Белокурихи Горной» - так теперь именуется «Белокуриха-2». В частности речь зашла о строительстве дорог.

- На данный момент там уже практически завершено строительство комплекса внешней обеспечивающей инфраструктуры – сети электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Дальнейшее развитие проекта связано с созданием внутри площадок инженерных сетей и транспортной инфраструктуры. Правительством Алтайского края с федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета 880 млн рублей на строительство двух дорог к горнолыжному комплексу «Мишина гора» и «Гора Глухариная». Общая протяженность составит более 4,5 километров, - говорит Евгений Дешевых.

Строительство трассы до «Мишиной горы» начнется в этом году, вся документация для определения подрядчика уже готова.

Помимо этого в феврале было заключено инвестиционное соглашение на строительство в «Белокурихе Горной» санатория на 100 мест. Согласно утвержденному графику, его должны сдать до 2022 года.

Турагентства уже прорабатывают пакетные тур в заповедные части АлтаяФото: Анна СЕМИНА

Событийный туризм

Определенный поток гостей в наш край давало и такое направление, как событийный туризм. Однако уже сейчас некоторые мероприятия отменили или перенесли. В их числе праздник открытия летнего туристического сезона «Цветение маральника», фестиваль «Лосиные игры», джип-спринт «Апрельский кураж» и т.д. Следующим в списке значится праздник в честь Дня России. Его традиционно проводили на территории «Бирюзовой Катуни».

- Мы продолжаем подготовку ставших традиционными летних и осенних мероприятий и пока даже планируем расширить линейку событий, но решение об их проведении будет ситуативным. Что касается праздника Дня России, то пока официального решения об отмене нет. Прорабатывается вопрос проведения части мероприятий в формате онлайн, а часть перенести на сентябрь, - добавляет Евгений Дешевых.

Что касается остальных мероприятий, то за точными датами и анонсами можно следить на сайте ведомства, на ресурсе «Алтайтурцентра» или в СМИ.

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