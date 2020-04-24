На майские праздники контроль за турбазами на Алтае усилится

24 Апр 2020 2020-04-24T07:02:13+03:00

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Проверка может нагрянуть на любую турбазу Алтайского края во время майских праздников. Все они должны быть закрыты до 1 июня и за исполнением указа губернатора будут строго следить.

Об этом 24 апреля во время пресс-конференции заявил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

По его словам, за объектами размещения туристов следят специалисты регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники полиции и местная администрация. Особый контроль ожидается на начало мая – традиционные выходные, когда люди выезжают на отдых.

- Они в настоящее время осуществляют рейды. Хотя некоторые отдельные средства размещения пытаются искать уловки и обходить ограничения, но они своевременно пресекаются уполномоченными органами. На майские праздники контроль будет усилен. Особенно в тех территориях края, куда традиционно массово приезжают отдыхающие – Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Егорьевский районы и другие, – заявил Дешевых.

Если нарушители будут выявлены, то им грозят штрафы: физическим лицам – от 1 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей –от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей.

Напомним, до 1 июня в Алтайском крае базы отдыха, санатории, гостиницы не могут принимать гостей. Такое же постановление действует и на территории Республики Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU