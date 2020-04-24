Турпоток в Алтайский край из-за коронавируса упал на 300 тысяч человек
Туристическая отрасль Алтайского края из-за введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции несет огромные убытки. По предварительным оценкам турпоток в регион уже снизился на несколько сотен тысяч человек.
Об этом в пятницу, 24 апреля, во время пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.
- Введенные ограничительные меры действительно оказывают прямое влияние на показатели турпотока, - подтверждает Евгений Витальевич. - Если за основу взять цифры прошлого года, то оценочно поток туристов и экскурсантов в текущем году сократится на 280-300 тысяч человек – именно такое количество туристов из других регионов страны, зарубежных государств и жителей края посещали наш регион в апреле – мае прошлого года.
Однако он не исключил вероятность того, что вместе с отменой ограничительных мер, ситуация может стабилизироваться и к концу пода показатель выйдет либо на прежний уровень, либо даже увеличится. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если границы будут закрыты, то жители нашей страны, в частности, могут выбрать Алтайский край, как место проведения своего отпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU