2020-04-24T06:36:34+03:00
Общество

Турпоток в Алтайский край из-за коронавируса упал на 300 тысяч человек

Однако власти не исключают улучшения ситуации по итогам года в целом
Анна СЕМИНА
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Российские туристы в этом году могут выбрать Алтайский край для своего отпускаРоссийские туристы в этом году могут выбрать Алтайский край для своего отпускаФото: Олег УКЛАДОВ
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Туристическая отрасль Алтайского края из-за введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции несет огромные убытки. По предварительным оценкам турпоток в регион уже снизился на несколько сотен тысяч человек.

Об этом в пятницу, 24 апреля, во время пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

- Введенные ограничительные меры действительно оказывают прямое влияние на показатели турпотока, - подтверждает Евгений Витальевич. - Если за основу взять цифры прошлого года, то оценочно поток туристов и экскурсантов в текущем году сократится на 280-300 тысяч человек – именно такое количество туристов из других регионов страны, зарубежных государств и жителей края посещали наш регион в апреле – мае прошлого года.

Однако он не исключил вероятность того, что вместе с отменой ограничительных мер, ситуация может стабилизироваться и к концу пода показатель выйдет либо на прежний уровень, либо даже увеличится. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если границы будут закрыты, то жители нашей страны, в частности, могут выбрать Алтайский край, как место проведения своего отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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