Крупный туроператор может запустить чартеры на Алтай

24 Апр 2020 2020-04-24T07:46:53+03:00

В лучшем случае туристы начнут летать в Алтайский край с июля Фото: Анна СЕМИНА

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После закрытия границ российские туроператоры переключились на внутренний рынок. До стабилизации ситуации они будут предлагать отдых на родной земле, в том числе в Алтайском крае.

- По оценкам экспертов, по окончании пандемии первым начнет активно развиваться внутренний туризм. Чтобы быть к этому готовыми, ведущие туроператоры расширяют свои предложения по внутреннему туризму. Мы при содействии федерального агентства по туризму ведем переговоры с Anex Tour. Этот туроператор заинтересован в организации чартерных рейсов в Барнаул с периодичностью один раз в неделю, - заявил во время пресс-конференции 24 апреля начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

Пока что все детали отдыха в регионе прорабатываются совместно с региональными туркомпаниями. Однако все это пока приблизительно и предполагается, что турпрограммы можно будет запустить не раньше июля.

- Окончательно программы будут сформированы когда станет понятно время снятия карантинных мероприятий, - добавил Дешевых.

Между тем, как ранее сообщала «Комсомолка», только за апрель-май Алтайский край потеряет в турпотоке около 280-300 тысяч человек.

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Ситуация может стабилизироваться и к концу пода показатель выйдет либо на прежний уровень, либо даже увеличится (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU