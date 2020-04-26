Коронавирус в Барнауле, последние новости на 27 апреля 2020: рекордный прирост заболевших и новый госпиталь

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 27 апреля 2020 года: 68 новых случаев выявили в Алтайском крае. Это самый многочисленный прирост заболевших с момента выявления первого случая в регионе. Общее число больных сейчас составляет 283.

По данным регионального Оперштаба по коронавирусу, большинство новых случаев зафиксированы в Змеиногорском районе: там зарегистрировано 140 случаев заражения. Также новые случаи выявили в Барнауле (плюс три), Рубцовске (плюс один), Бийске (плюс восемь), Поспелихинском и Новичихинском районах (плюс один).

Медики продолжают наблюдение за 1335 людьми, снят контроль с 7012 человек. Всего в крае на коронавирус обследовано 21121 человек. В больницах находятся 257 человек с подтвержденным вирусом, 16 из них – дети.

- Среди заболевших, проходящих лечение в ковидных госпиталях, состояние пяти врачи оценивают, как тяжелое, из них два пациента находятся на аппаратах ИВЛ. Состояние 16 пациентов средней степени тяжести, 10 из них - на кислородной поддержке, - рассказали ранее в министерстве здравоохранения Алтайского края.

На контроле по самоизоляции, состоят 1335 граждан. Полицейские провели уже более 42 тыс. проверок соблюдения режима.

Продолжается и помощь маломобильному населению. За сутки волонтеры и органы соцзащиты оказали услуги 2031 раз людям пожилого возраста и инвалидам. Они помогают с доставкой продуктов, лекарств и других необходимых товаров. Также, по информации минсоцзащиты, 114 людям оплачены услуги ЖКХ.

Новый госпиталь

В Барнауле откроют новый госпиталь для больных коронавирусом. Соответствующее поручение дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, утвердив перечень учреждений, которые перепрофилирует под инфекционные отделения.

В Алтайском крае лечить больных коронавирусом начнут в ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования». Госпиталь должны подготовить до 14 мая. Он будет рассчитан на 165 коек.

Сейчас в краевой столице зараженные проходят лечение на базе больниц №5, №11, а также в центре охраны материнства и детства.

Без смертей

В федеральной статистике накануне появились данные о втором умершем в регионе из-за коронавируса. Однако краевой минздрав эту информацию опроверг.

Ведомство заверило, что в крае зафиксирован лишь один смертельный случай, связанный с инфекцией. Мужчина скончался в конце прошлой недели в горбольнице №5. Лечение осложняли уже имеющиеся серьезные заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о втором умершем из-за коронавируса

В регионе, по-прежнему, зарегистрирован лишь один факт смерти от инфекции (подробнее)