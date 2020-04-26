2020-04-26T11:42:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы для больных коронавирусом в Барнауле: еще один центр перепрофилируют под госпиталь

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Госпиталь должен быть рассчитан на 165 коекГоспиталь должен быть рассчитан на 165 коекФото: Олег УКЛАДОВ
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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечь медорганизаций, которые перепрофилирует под отделения для помощи заболевшим коронавирусом. Так, в Алтайском крае появится еще один инфекционный госпиталь.

Согласно документу, под отделение для больных коронавирус отдадут ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования». Госпиталь должен быть рассчитан на 165 коек и подготовлен до 14 мая.

- Речь идёт о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам. Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах. Благодаря этому количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981, - говорится на сайте правительства.

Напомним, сейчас в Барнауле действуют госпитали на базе больниц №5, №11, а также в центре охраны материнства и детства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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