Больницы для больных коронавирусом в Барнауле: еще один центр перепрофилируют под госпиталь
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечь медорганизаций, которые перепрофилирует под отделения для помощи заболевшим коронавирусом. Так, в Алтайском крае появится еще один инфекционный госпиталь.
Согласно документу, под отделение для больных коронавирус отдадут ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования». Госпиталь должен быть рассчитан на 165 коек и подготовлен до 14 мая.
- Речь идёт о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам. Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах. Благодаря этому количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981, - говорится на сайте правительства.
Напомним, сейчас в Барнауле действуют госпитали на базе больниц №5, №11, а также в центре охраны материнства и детства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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