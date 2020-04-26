Минздрав Алтайского края опроверг информацию о втором умершем из-за коронавируса

26 Апр 2020 2020-04-26T14:04:07+03:00

В регионе, по-прежнему, зарегистрирован лишь один факт смерти от инфекции

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Министерство здравоохранения Алтайского края официально опровергло информацию о втором случае смерти из-за коронавируса. Ранее данные о втором умершем в регионе появились в федеральной статистике.

- На сегодня зафиксирован лишь один смертельный случай пациента с коронавирусной инфекцией. Среди заболевших, проходящих лечение в ковидных госпиталях, состояние пяти врачи оценивают, как тяжелое, из них два пациента находятся на аппаратах ИВЛ. Состояние 16 пациентов средней степени тяжести, 10 из них - на кислородной поддержке, - отметили в минздраве.

Кроме того, согласно официальным данным, у 69 заболевшим коронавирусом есть пневмония. Всего в крае зафиксировано 283 случая заражения.

Напомним, первый случай смерти из-за инфекции был зарегистрирован 24 апреля. Погибший, 1963 года рождения, проживал в селе Логовоское.

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ИСТОЧНИК KP.RU