Число заболевших коронавирусом на Алтае на 26 апреля 2020 года составило 283
Число заболевших коронавирусом на Алтае на 26 апреля 2020 года достигло 283. Еще 68 случаев выявили на территории региона.
Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края, три новых заболевших появились в Барнауле, один – в Рубцовске, восемь – в Бийске, 48 – в Змеиногорском районе, четыре – в Поспелихинском районе, четыре – в Новичихинском районе.
- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах, - подчеркнули в оперштабе.
Таким образом, в Змеиногорском районе выявлено уже 140 случаев заражения. Все началось с массовой вспышки на Корбалихинском руднике. Ранее, 24 апреля, правительство региона ввело на территории муниципалитета карантин. Накануне там установили три контрольно-пропускных пункта на въездах в районе. Также органы власти района выдают пропуска, чтобы люди могли передвигаться по муниципалитету в случае необходимости.
По данным на 26 апреля, в крае под наблюдением медиков находятся 1335 человек, (за сутки добавилось еще 107). Снято меднаблюдение с 7012 человек. Всего на Алтае проверили на наличие инфекции более 21 тыс. человек.
Кстати, за сутки прибавилось и число выздоровевших. Полностью излечились и отправились домой 24 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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