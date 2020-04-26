2020-04-26T09:10:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Алтае на 26 апреля 2020 года составило 283

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Алтае на 26 апреля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Еще 68 случаев выявили на территории регионаЕще 68 случаев выявили на территории регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом на Алтае на 26 апреля 2020 года достигло 283. Еще 68 случаев выявили на территории региона.

Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края, три новых заболевших появились в Барнауле, один – в Рубцовске, восемь – в Бийске, 48 – в Змеиногорском районе, четыре – в Поспелихинском районе, четыре – в Новичихинском районе.

- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах, - подчеркнули в оперштабе.

Таким образом, в Змеиногорском районе выявлено уже 140 случаев заражения. Все началось с массовой вспышки на Корбалихинском руднике. Ранее, 24 апреля, правительство региона ввело на территории муниципалитета карантин. Накануне там установили три контрольно-пропускных пункта на въездах в районе. Также органы власти района выдают пропуска, чтобы люди могли передвигаться по муниципалитету в случае необходимости.

По данным на 26 апреля, в крае под наблюдением медиков находятся 1335 человек, (за сутки добавилось еще 107). Снято меднаблюдение с 7012 человек. Всего на Алтае проверили на наличие инфекции более 21 тыс. человек.

Кстати, за сутки прибавилось и число выздоровевших. Полностью излечились и отправились домой 24 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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