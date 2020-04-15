Регистрация браков в Барнауле во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

В Алтайском крае во время коронавируса многим пришлось перенести регистрацию брака. О том, как ЗАГСы работают в период пандемии на пресс-конференции 15 апреля рассказала начальник управления юстиции региона Оксана Грохотова.

Как именно подать бумаги

Сейчас подать заявление о государственной регистрации или расторжении брака, усыновлении, смерти можно в электронном виде через портал “Госуслуги”. При этом в назначенное время нужно прийти в ЗАГС, где составят актовую запись. С ней следует ознакомиться, поставить свою подпись и получить свидетельство о госрегистрации.

Жених и невеста.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В настоящее время ни юридической, ни технической возможности осуществлять онлайн-регистрацию и заключение брака в органах ЗАГС Алтайского края не имеется, - сказала Грохотова.

Однако министерству юстиции России поручили проработать вопросы дистанционной регистрации актов гражданского состояния. Сейчас разрабатывается проект закона, который смог бы реализовать сервисы регистрации онлайн - утраты близкого, рождения ребенка.

Отметим, что ЗАГСы работают в режиме сокращенного времени приема граждан, с 8 до 12. Однако сотрудники трудятся полный рабочий день

Оксана Грохотова сообщила, что время визита следует заранее согласовать. При этом, когда обращаются за регистрацией рождения или смерти, то услугу оказывают в течение получаса.

Со свадьбой лучше повременить

В Алтайском крае действуют ограничения государственной регистрации заключения браков в торжественных условиях. В апреле планировали пожениться более 600 алтайских пар, но в связи с пандемией коронавируса даты перенесли на период после 1 июня. Так было рекомендовано правительством и минюстом РФ.

Свадьба в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

ЗАГСы заключают браки только в том случае, когда невозможно перенести регистрацию. Например, из-за ожидания ребенка или угроза жизни и здоровью. Такие браки регистрируют в присутствии молодоженов, без гостей. В марте и апреля этот формат выбрали 120 пар. Также более половины желающих жениться в мае перенесли церемонии на более позднее время.

- Наши граждане внимательно относятся к просьбам, понимая, что праздник, большое количество гостей - возможная угроза как их здоровью, так и сотрудников ЗАГСа, отметила начальник управления юстиции региона.

Расторжение браков

При этом в регионе не стало больше разводов. Так, в марте их количество снизилось на 15%: 738 в 2020 и 870 в 2019 году. В апреле также есть снижение, однако оно связано с введенным в крае режимом самоизоляции.

Свадьба в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Грохотова подчеркнула, что если после завершения пандемии коронавируса в регионе и будет всплеск расторжения браков, то он будет связан с тем, что эту услугу перенесли на другое время.

Необычные имена

Начальник управления юстиции региона рассказала, какие необычные редкие имена дают жители Алтайского края своим новорожденным детям в период пандемии. Среди зарегистрированных за последний месяц Авигея, Милла, Всевлад и Демиан.

Среди наиболее популярных имен у жителей Алтайского края по-прежнему традиционные - Мария, Александр, Елизавета, Михаил.

Коронавирус в Алтайском крае

Напомним, в Барнауле увеличилось число заболевших коронавирусом, на 15 апреля 2020 года в общей сложности зарегистрировано 48 инфицированных. По данным оперштаба, только за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев.

География вируса по краю продолжает расширяться. Впервые выявлены больные в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. В Крутихинском и Павловском районах, где раньше фиксировали появление болезни, число заболевших выросло до трех человек в каждом из них.

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