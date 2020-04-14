Коронавирус в Барнауле, последние новости на 15 апреля 2020: новый случай, указ министра здравоохранения и обработка территорий

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 15 апреля 2020 года. По состоянию на данный момент официально подтвержден еще один случай заболевания. Таким образом, общее число инфицированных достигло отметки в 37 человек. Из них три пациента уже выписались и отправились домой.

По данным оперативного штаба Алтайского края, 29 из лабораторно подтвержденных случаев зарегистрированы именно в Барнауле, по одному в Бийске, Рубцовске, Заринске, селе Крутиха, по два в Павловском и Первомайском районах.

- 30 человек проходят лечение в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская больница № 5, города Барнаула», четверо больных – в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, города Барнаула», из них три ребенка, - сообщает оперштаб.

Все вылеченные – жители Барнаула. Тем временем, под наблюдением остаются 874 человека. Снято с контроля – 5439 человек. Протестировано на новую коронавирусную инфекцию 10446 человек.

Параллельно с этим специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжают устанавливать круг контактных лиц.

За тем, как жители края соблюдают режим самоизоляции продолжают следить сотрудники полиции. Согласно отчетам за последние сутки они уже провели 32253 проверки. По их результатам было зарегистрировано 599 материалов по фактам нарушения. Зарегистрировано 176 материалов по фактам нарушения указа губернатора. Составлено десять протоколов.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов, в свою очередь во время ежедневного селекторного совещания дал поручение главным врачам медицинских организаций региона в сложившейся обстановке добросовестно относится к оказанию медицинской помощи.

- В адрес министерства в последние дни поступает большое количество обращений от жителей края, в которых они сообщают об отказе в медицинской помощи. Конечно, есть случаи, когда информация об этом не подтверждается, но есть и те, в которых отказ равнозначен – преступлению. Подходите к каждому обращению в больницу и поликлинику индивидуально. Жизнь в крае с введением ограничительных мероприятий не остановилась, и от нас с вами зависит с какими результатами мы перешагнем этот сложный период. Мы должны продолжать оказывать медицинскую помощь, при этом соблюдать меры безопасности и в отношении пациентов, и в отношении медработников, - отметил Попов.

Также в Барнауле продолжается дезинфекция общественных территорий и дорог. Так в ночь на 15 апреля на улицы краевой столицы вновь вышла спецтехника. В планах обработка на улицах Пионерской, Мусоргского, Чайковского, Куйбышева, Центральной, Новостройка, Фурманова, Власихинской, Советской Армии, Матросова, Меланжевой, Бехтерева, Полярной, 80-й Гвардейской Дивизии, Червонной, Телефонной, Солнцева, проспектах Коммунаров и Дзержинского, переулке Геблера, Павловском тракте, дороге от села Мохнатушка. В период обработки движение по дорогам будет ограничено.

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