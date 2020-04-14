Как коронавирус повлиял на работу предприятий Алтайского края и чего стоит ожидать в будущем

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 14 апреля 2020 года последствия COVID-19 отразились на некоторых отраслях региона. О том, с какими сложностями столкнулись предприятия и на что стоит рассчитывать жителям края на пресс-конференции 14 апреля сообщили заместитель председателя правительства региона Александр Климин.

Какие именно предприятия пострадали

Зампред правительства Алтайского края отметил, что в настоящее время в связи с рапосранением коронавируса в крае сложилась достаточно напряженная ситуация с точки зрения работы промышленных предприятий.

Коронавирус в первую очередь отразился на отраслях, которые работают непосредственно с конечным потребителем. Это товары народного потребления, которые реализуются в розничной сети.

Предприятие в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В основном это все наши предприятия легкой промышленности, а также предприятия, производящие строительные материалы, опять же для реализации в розничных торгово-проводящих сетях. Сегодня мы отчетливо видим, что пострадали и предприятия транспорта, - отметил Александр Климин.

По его словам, пассажиропоток сократился почти в два раза. Более того, по ряду направлений отменили некоторые перевозки, потому что нет желающих ехать. Прежде всего это связано с тем, что жители региона соблюдают режим самоизоляции и стараются реже покидать свои дома.

Пока последствий простоя нет

Последствия коронавируса начали проявляться на территории края с конца марта. В последнюю недели этого месяца не функционировали практически все предприятия за исключением работающих непрерывно - сфера энергетики, ЖКХ.

На алтайском предприятии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако Александр Климин подчеркнул, что этот простой и последствия еще не успели сказаться на финансово-экономическом положении крупных промдпрепрдприятий. За первый квартал показатели будут хорошие. Кроме того, сейчас сложно точно говорить о возможных последствиях пандемии.

- Назвать точные цифры и подвести итоги можно будет только в конце мая. Уже понимая, как все наши предприятия отработали полный месяц,- отметил заместитель председателя правительства края.

В целом у крупных промышленных предприятий пока не снизилось число заказов, запас сформировался на месяц-два вперед.

Однако при этом уже стали появляться неплатежи. Первая декада апреля показала, что в сфере ЖКХ произошло снижение платежей на 5-7% как с граждан, так и с юридических лиц. В Белокурихе же процент недобора гораздо выше - более 40%. Это объясняется тем, что основные потребители (52%) - это санатории, которые сейчас не работают.

- Сегодня нет особо никаких предпосылок, чтобы бить тревогу и предпринимать неотложные меры спасения наших предприятий. Задел прочности у них есть и явные последствия мы увидим как минимум спустя месяц, - заявил Александр Климин.

Он допустил, что может быть часть предприятий пройдет этот период без серьезных изменений.

Жилье строят и покупают

Застройщики продолжают работать, хотя, конечно, также оказались в непростой ситуации. Зампред правительства региона отметил, что “стройка точно не остановится”.

Строительство в Алатйском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, предприятия не должны банкротиться, они полностью обеспечены строительными материалами, практически все местного производства. Строители также получают бюджетное финансирование в рамках возведения объектов по нацпроектам. Говорить о снижении спроса на жилье со стороны жителей региона преждевременно.

- Пока сегодня ситуация стабильная, управляемая. На данный момент негативных последствий не наблюдается, - резюмировал Александр Климин.

Стабильный экспорт

Отвечая на вопрос о ситуации с экспортом, зампред правительства региона сказал, что по первому кварталу никаких изменений от плановых показателей не произошло. Этого не должно случиться и в ближайшем будущем.

- Все законтрактовано, продукция производится и направляется на экспорт, - заявил Климин.

Он добавил, что в целом на 2020 год предусмотрено отгрузить товары на сумму, превышающую 520 млн долларов. В основном это продукция машиностроения и химического производства. По словам зампреда правительства края, пока все идет в рамках текущей работы предприятий, по плану, никаких рисков нет.

Коронавирус в Алтайском крае

Отметим, что число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек. За прошедшие сутки в краевой столице выявили еще одного инфицированного.

По информации оперативного штаба Алтайского края, больной – житель Барнаула. Из общего числа заразившихся шесть завозных случая и 24 – по контакту с ранее заболевшими. Все остальные случаи медики выявили при обследовании жителей региона по клиническим показаниям.

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