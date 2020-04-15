2020-04-15T06:51:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 апреля 2020 года составило 48

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 апреля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Число заболевших в Барнауле на 15 апреля 2020 - 48 человекЧисло заболевших в Барнауле на 15 апреля 2020 - 48 человекФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле увеличилось число заболевших коронавирусом, на 15 апреля 2020 года в общей сложности зарегистрировано 48 инфицированных. По данным оперштаба, только за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев.

Восемь из них определили по контактам с ранее выявленными, один человек - из числа профессиональных групп риска (выявлен в ходе профобследования), один выявлен по ОРВИ и ещё один пациент был с пневмонией.

География вируса по краю продолжает расширяться. Впервые выявлены больные в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. В Крутихинском и Павловском районах, где раньше фиксировали появление болезни, число заболевших выросло до трех человек в каждом из них.

Больше всего зараженных по-прежнему в Барнауле – 34 человека. По двое больных в Первомайском и Советском районах, по одному в городах Бийск, Заринск, Рубцовск и Новоалтайск. Вылечены и выписаны из больниц – три человека

В домах заразившихся проведена дезинфекция, устаналвивается круг лиц, с кем они контактировали. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 11 024 человек, продолжают находиться под меднаблюдением – 774 человека. В обсерваторе Первомайского района размещено пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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