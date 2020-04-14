Коронавирус в Барнауле: когда заработают салоны красоты и парикмахерские

Несмотря на многочисленные просьбы работников бьюти-индустрии и обычных жителей региона возобновить в Алтайском крае работу салонов и парикмахерских, увы,. этого не случится. О причинах их вынужденного закрытия на пресс-конференции 13 апреля рассказали министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Согласно классификации Роспотребнадзора салоны красоты и парикмахерские относятся к средней группе риска, где вероятность контакта высока и люди активно взаимодействуют между собой.

- Мы еще находимся на стадии прироста заболеваемости. Период, который нужно подождать, когда будет понятно, куда мы движемся, составляет две-три недели. Поэтому пока речи о том, чтобы открыть данные заведения не идет, - заявила замруководителя краевого Роспотребнадзора.

Парикмахер в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Дмитрий Попов добавил, что скрупулезная работа, выполнение различных косметологических процедур требует немалых энергозатрат. Например, во время стрижки, у мастера учащается дыхание, происходит интенсивное потоотделение. В случае, если в помещении есть зараженный человек, все это способствует передачи коронавирусной инфекции.

Также невозможно соблюдать социальную дистанцию и находиться на большом расстоянии друг от друга. Кроме того, порой люди не знают, что заражены.

- Не будем забывать, что даже у госпитализированных пациентов в большинстве случаев бессимптомное течение заболевания. То есть сам человек не ощущает, что у него имеется коронавирусная инфекция, - заявил министр здравоохранения Алтайского края.

Он отметил, что в настоящее время основная задача - временное разобщение людей, чтобы снизить риски заражения.

-Процедуры, носящие достаточно массовый характер, могут провоцировать дальнейшее распространение инфекции, - подчеркнул Дмитрий Попов.

В связи с этим салоны красоты пока остаются закрытыми.

Петиция для губернатора

Напомним, ранее мастера маникюра, парикмахеры, массажисты и другие специалисты бьюти-индустрии объединились и создали петицию, в которой просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко сделать послабление и разрешить им принимать клиентов.

Инициативная группа включает представителей малого и среднего бизнеса. В эти дни они буквально не находят себе места, так как лишились возможности не просто зарабатывать, но и выполнять обязательства по аренде и выплате кредитов.

В салоне красоты.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В индустрии красоты и до этого уделялось немало внимания вопросам чистоты и гигиены, санобработки и дезинфекции, а сейчас эти меры многократно усилены для защиты здоровья своего персонала и клиентов заведений. Так как в указанных нишах заняты тысячи человек, в перспективе длящейся изоляции они рискуют совсем остаться без работы, - сказано в тексте петиции.

Кому разрешено работать

Ранее власти опубликовали список видов деятельности, которым разрешается заниматься на объявленных до конца апреля выходных днях. Изначально в нем было 42 позиции, сейчас список расширен до 54 позиции. Ознакомится с перечнем можно здесь.

Коронавирус в Алтайском крае

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае всего выявили 36 человек с коронавирусной инфекцией, ранее трех жителей края выписали. На лечении в горбольнице №5 находятся 29, а в горбольнице №11 - четверо. Среди них дети и один взрослый, как представитель ребенка.

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