Больницы в Барнауле для больных коронавирусом: в каких районах открыты

В Алтайском крае официально подтверждены 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое из них - дети. Большая часть заболевших - барнаульцы, поэтому именно здесь, в краевой столице, медики рискуют своей жизнью ради спасения больных. Еще в конце марта министр здравоохранения Алтайского края объявил о перепрофилировании больниц под инфекционные госпитали. О том, какие больницы Барнаула работают с больными коронавирусом - в материале «Комсомолки».

Основной госпиталь – больница РТП

Основное инфекционное отделение по борьбе с коронавирусом основано на базе пятой городской больницы (Змеиногорский тракт, 75). Именно здесь проходят лечение большинство больных.

По информации минздрава Алтайского края, всего в больнице подготовлена 361 койка и 200 реанимационных мест. Палаты обеспечены системой подачи кислорода, кроме того, в больнице имеются 46 аппаратов искусственной вентиляции легких. При подготовке госпиталя, как отмечал министр здравоохранения Дмитрий Попов, учитывались требования федерального Минздрава и опыт зарубежных стран.

Когда в госпиталь поступает пациент, то его госпитализируют в отдельный изолированный бокс. Если тест подтверждает у него наличие коронавируса, то больного могут перевести в бокс на двух человек. Далее ему подбирают схему лечения. Сейчас в России три таких схемы, но выбирают одну из них, исходя от степени тяжести болезни, возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний.

Помощь больным оказывают 36 медиков.

- Врачи-инфекционисты работают в суточном режиме, реаниматологи – по шесть часов. Весь задействованный персонал проживает на базе санатория Обь, - рассказывала ранее заместитель главного врача горбольницы №5 Барнаула Оксана Артюшенко.

Еженедельно врачей, работающих с коронавирусными больными, тестируют на инфекцию. Средства защиты они меняют каждые четыре часа.

Горбольница №11

Еще одно медучреждение, которое перепрофилируется на лечение инфицированных коронавирусом – барнаульская городская больница №11 (ул. Малахова, 51). Сейчас там находятся четверо заболевших, в том числе трое детей. Все они размещены в специальных боксах.

Ранее в региональном минздраве сообщали, что если в крае выявят больше пяти детей, подхвативших инфекцию, то откроется госпиталь в Центре охраны материнства и детства. Отделение для больных развернут в отдельно стоящем четырехэтажном здании по улице Попова, 31. Оно будет рассчитано на 108 коек, в том числе 15 мест – в реанимации, 16 - в палатах интенсивной терапии, шесть – в боксах.

Госпиталь для детей обеспечен аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами. Также здесь создан запас дезинфекционных и антисептических средств, составлены списки сотрудников. Для них, кстати, подготовлено отдельное здание на территории центра.

Для больных с пневмонией

В некоторых случаях из-за коронавируса у больных развивается такое осложнение как пневмония, поэтому в Барнауле было принято решение перепрофилировать горбольницу №4 (ул. Юрина, 166А) в монопрофильную. Сейчас туда госпитализируют лишь пациентов с пневмонией. Всех их в обязательном порядке тестируют на наличие инфекции.

Кроме того, если у пациента больницы подтверждается коронавирус, то врачи, попавшие в число контактных лиц, вынуждены остаться на изоляции на рабочем месте. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на пресс-конференции 13 апреля пояснил, что такие случаи уже есть:

- Да, такие случаи зафиксированы, пациент, если подтверждается коронавирус, перетранспортируется в пятую больницу. Далее происходит работа с сотрудниками Роспотребнадзора, определяются горницы дезинфекции. Действительно, ряд сотрудников, контактировавших с больными, попадали в карантин. Срок изоляции истекает в ближайшее время, - подчеркнул министр.

Кстати

При необходимости в крае для лечения зараженных коронавирусом будут перепрофилировать и другие медучреждения. В их числе: горбольница №2 в Бийска, больница им. Л.Я. Литвиненко в Новоалтайске, больница №3 Рубцовска, Каменской центральной районной больнице и в ФГБУЗ «Медсанчасть №128». Соответствующий приказ подписал министр Дмитрий Попов.

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