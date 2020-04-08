2020-04-08T10:20:53+03:00
Общество

Работники бьюти-индустрии Алтайского края написали петицию к губернатору

Они готовы выполнять даже самые жесткие требования безопасности
Анна СЕМИНА
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Салоны красоты, СПА-центры и маникюрные салоны просят разрешения принимать клиентовСалоны красоты, СПА-центры и маникюрные салоны просят разрешения принимать клиентовФото: Олег УКЛАДОВ
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Мастера маникюра, парикмахеры, массажисты и другие специалисты бьюти-индустрии объединились и создали петицию, в которой просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко сделать послабление и разрешить им принимать клиентов.

Инициативная группа объединила в себе представителей малого и среднего бизнеса. В эти дни они буквально не находят себе места, так как лишились возможности не просто зарабатывать, но и выполнять обязательства по аренде и выплате кредитов и т.п.

- Уважаемый Виктор Петрович! Мы, представители малого и среднего бизнеса Алтайского края просим Вас оказать поддержу организациям, которые терпят огромные убытки, а некоторые находятся на стадии банкротства в связи с ситуацией распространения короновируса COVID-19. Наиболее уязвимыми в этой кризисной ситуации оказались предприятия beauty-индустрии. Салоны красоты, косметические центры, массажные и СПА-салоны, солярии активно заинтересованы в принятии своевременных и всех необходимых мер по защите жителей края от короновируса и поддерживаем власти Алтайского края, и города Барнаула в частности, в принятии данных мер. В индустрии красоты и до этого уделялось не мало внимания вопросам чистоты и гигиены, санобработки и дезинфекции, а сейчас эти меры многократно усилены для защиты здоровья своего персонала и клиентов заведений. Так как в указанных нишах заняты тысячи человек, в перспективе длящейся изоляции они рискуют совсем остаться без работы, - говорится в тексте петиции.

Все эти специалисты готовы в полной мере выполнять санитарные требования, в частности: ограничить число клиентов одномоментно, регулярно проводить обработку оборудования и помещения, выдавать посетителям одноразовые маски и бахилы, производить дезинфекцию рук и т.д.

По словам авторов петиции, некоторые регионы страны уже приняла решения по открытии салонов красоты, бань и прочего при том, что ситуация по заболеваемостью там не самая благоприятная. Тем не менее, они по максимуму соблюдают требования безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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