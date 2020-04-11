2020-04-11T09:29:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Обновленный список 54 видов деятельности: кому разрешили работать на Алтае во время карантина по коронавирусу

Работать можно будет с условием соблюдения противоэпидемических мер
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Список был опубликован на официальном сайте правительства регионаСписок был опубликован на официальном сайте правительства регионаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ситуация с распространением коронавируса в Барнауле продолжается ухудшаться. 11 апреля 2020 общее число зараженных составило 29 человек, двое из которых уже выписаны из больницы.

Несмотря на угрозу болезни, люди вынуждены начать работу. Соответствующие обращения с просьбой разрешить это были направлены губернатору Виктору Томенко. После этого власти опубликовали список видов деятельности, которым разрешается вести деятельность на объявленных до конца апреля выходных днях. Изначально в нем было 42 позиции, сейчас список расширен до 54 позиции. Список был опубликован на официальном сайте правительства региона:

1. Добыча полезных ископаемых;

2. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;

3. Производство кокса и нефтепродуктов;

4. Производство асбестовых материалов;

5. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий;

6. Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования;

7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования;

8. Производство мебели;

9. Производство фасовочных и упаковочных материалов, в том числе бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

10. Производство полиграфической продукции;

11. Деятельность производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром;

12. Лесоводство и лесозаготовки;

13. Обработка древесины, производство изделий из дерева;

14. Производство, хранение и (или) реализация удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур;

15. Производство и (или) реализация сельскохозяйственной техники и оборудования (в том числе животноводческого), их техническое обслуживание и ремонт;

16. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, кабельной продукции, горюче-смазочных материалов;

17. Производство и (или) реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродукции;

18. Осуществление сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья;

19. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций;

20. Разработка и добыча песчаных гравийных карьеров, глины и других инертных материалов;

21. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике;

22. Деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта, автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси;

23. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий;

24. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства;

25. Предоставление кредитов организациям, индивидуальным предпринимателям;

26. Научные исследования и разработки;

27. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;

28. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники;

29. Предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения;

30. Дорожная деятельность;

31. Кадастровая и оценочная деятельность, предоставление услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы;

32. Экспертиза проектной и иной, в том числе судебной, документации;

33. Предоставление справок и иной документации по социальноправовым запросам граждан;

34. Деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

35. Предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества;

36. Деятельность в сфере информационных технологий, обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;

37. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, бытовых изделий и предметов личного пользования, изготовление ключей;

38. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов;

39. Ремонт и монтаж машин и оборудования;

40. Ремонт бытовой техники и электроники;

41. Предоставление услуг химчисток, прачечных, кондиционирования воздуха;

42. Предоставление услуг автомобильного сервиса;

43. Охранная деятельность;

44. Деятельность судебно-экспертных организаций;

45. Деятельность в области портретных фотографий на документы;

46. Клининговая деятельность, за исключением жилых помещений;

47. Деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги;

48. Оптовая торговля сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий;

49. Оптовая торговля живыми животными;

50. Торговля твердым топливом, сжиженным газом;

51. Торговля тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;

52. Торговля растениями, семенами, удобрениями в стационарных торговых объектах;

53. Торговля товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения;

54. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почти 800 человек в Алтайском крае остаются на самоизоляции
Заместитель министра строительства и ЖКХ в Алтайском крае подал в отставку
В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции
В Бийске будут судить заместителя мэра из-за жилья на улице Спекова
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
В барнаульской мэрии утвердили новый состав Совета женщин
Алтайские полицейские поймали двух наркоторговцев с полкило синтетических веществ
Алтайские пенсионеры могут уйти на карантин до 19 апреля
Группа НЛМК формирует фонд поддержки регионов присутствия для борьбы с коронавирусом
«РЖД-Медицина» в Барнауле поможет системе здравоохранения Алтайского края
Пенсионер в пьяном угаре забил до смерти тростью собственного отца
Недвижимость алтайских должников по ипотеке массово выставляют на торги
Алтайские заключенные будут ремонтировать машины горожан
Волонтеры АлтГТУ помогают осваивать дистанционные технологии
Студенты АлтГТУ - в числе победителей международной олимпиады