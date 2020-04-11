Обновленный список 54 видов деятельности: кому разрешили работать на Алтае во время карантина по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса в Барнауле продолжается ухудшаться. 11 апреля 2020 общее число зараженных составило 29 человек, двое из которых уже выписаны из больницы.

Несмотря на угрозу болезни, люди вынуждены начать работу. Соответствующие обращения с просьбой разрешить это были направлены губернатору Виктору Томенко. После этого власти опубликовали список видов деятельности, которым разрешается вести деятельность на объявленных до конца апреля выходных днях. Изначально в нем было 42 позиции, сейчас список расширен до 54 позиции. Список был опубликован на официальном сайте правительства региона:

1. Добыча полезных ископаемых;

2. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;

3. Производство кокса и нефтепродуктов;

4. Производство асбестовых материалов;

5. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий;

6. Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования;

7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования;

8. Производство мебели;

9. Производство фасовочных и упаковочных материалов, в том числе бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

10. Производство полиграфической продукции;

11. Деятельность производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром;

12. Лесоводство и лесозаготовки;

13. Обработка древесины, производство изделий из дерева;

14. Производство, хранение и (или) реализация удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур;

15. Производство и (или) реализация сельскохозяйственной техники и оборудования (в том числе животноводческого), их техническое обслуживание и ремонт;

16. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, кабельной продукции, горюче-смазочных материалов;

17. Производство и (или) реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродукции;

18. Осуществление сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья;

19. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций;

20. Разработка и добыча песчаных гравийных карьеров, глины и других инертных материалов;

21. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике;

22. Деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта, автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси;

23. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий;

24. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства;

25. Предоставление кредитов организациям, индивидуальным предпринимателям;

26. Научные исследования и разработки;

27. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;

28. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники;

29. Предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения;

30. Дорожная деятельность;

31. Кадастровая и оценочная деятельность, предоставление услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы;

32. Экспертиза проектной и иной, в том числе судебной, документации;

33. Предоставление справок и иной документации по социальноправовым запросам граждан;

34. Деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

35. Предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества;

36. Деятельность в сфере информационных технологий, обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;

37. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, бытовых изделий и предметов личного пользования, изготовление ключей;

38. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов;

39. Ремонт и монтаж машин и оборудования;

40. Ремонт бытовой техники и электроники;

41. Предоставление услуг химчисток, прачечных, кондиционирования воздуха;

42. Предоставление услуг автомобильного сервиса;

43. Охранная деятельность;

44. Деятельность судебно-экспертных организаций;

45. Деятельность в области портретных фотографий на документы;

46. Клининговая деятельность, за исключением жилых помещений;

47. Деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги;

48. Оптовая торговля сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий;

49. Оптовая торговля живыми животными;

50. Торговля твердым топливом, сжиженным газом;

51. Торговля тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;

52. Торговля растениями, семенами, удобрениями в стационарных торговых объектах;

53. Торговля товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения;

54. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах.