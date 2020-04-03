Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: новорожденный малыш здоров, новых зараженных нет, город обрабатывают хлором

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020 - в Алтайском крае под меднаблюдением находятся 2639 человека, за сутки под "подозрение" попали еще 82 человека. Сняты с наблюдения 2160 человек. В регионе официально подтверждено четверо заболевших коронавирусом.

Малыш- здоров

Одна из последних хороших новостей – новорожденный малыш, чья мать заразилась коронавирусом, предварительно, здоров. Первый тест на инфекцию у него оказался отрицательным. Повторное исследование проведут спустя 10 дней. Мать малыша сейчас находится под наблюдением врачей. По словам врачей, болезнь у нее протекает в более тяжелой форме, чем у других зараженных, но угрозы жизни нет.

Антикоронавирусный госпиталь в Барнауле находится на базе больницы РТП. Медучреждение рассчитано на 361 койку. Сейчас к кислороду подключено 174 койки, из них 160 реанимационных мест.

Барнаул обрабатывают хлором

Это делается, что убить возможные инфекции. Под обработку попадают места общего пользования, подземные переходы, остановки, дороги и тротуары. Используемые растворы имеют все необходимые сертификаты.

Транспорт на Алтае

Чтобы не допустить дальнейшего завоза коронавируса на Алтай (2019-nCoV) с 17 марта остановлено курсирование семи прямых международных пассажирских поездов и 22 пассажирских автобусных рейсов в Республику Казахстан. С 27 марта полностью остановлено авиасообщение с другими странами. С 30 марта временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ.

Также в Барнауле сокращено количество авиарейсов из аэропорта им. Германа Титова: авиакомпанией «Сила» отменены рейсы «Барнаул – Томск» на 1, 6 апреля; авиакомпанией «S7» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля; авиакомпанией «Уральские авиалинии» отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 апреля; авиакомпанией «КрасАвиа» отменены рейсы «Барнаул – Красноярск» на 11, 14, 18, 25 апреля; авиакомпанией «Аэрофлот» 04.04.2020 отменены рейсы «Барнаул – Москва» на 4 апреля.

Штрафы за несоблюдение карантина

Сотрудники полиции провели 15980 проверок соблюдения режима самоизоляции. Почти 2,5 тыс из них - за последние сутки. Найдено еще 60 «штрафников».

Еда и общепиты на Алтае

Почти половина общепитов в регионе закрыты (838). На 3 апреля в Алтайском крае работают 1150 заведений общественного питания с доставкой продукции по заказам или на вынос без посещения.

К слову, из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Казахстане, принято решение временно закрыть автомобильные пункты пропуска «Коянбай» (напротив АППр «Малиновое озеро»), «Байтанат» (напротив АППр «Павловка») до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Меры ввели буквально час назад – в 00.00 4 апреля.

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