Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем

3 Апр 2020 2020-04-03T14:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: министр спорта региона Алексей Перфильев прокомментировал заражение алтайского спортсмена Сергея Найдина.

По его словам, пробы положительные, они обнаружены у гимнаста Сергея Найдина и главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко на сборах в Новогорске.

«Спортсмена и тренера сразу же перевели на карантин в специализированную клинику. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оба находятся под наблюдением врачей. Министерство спорта Алтайского края держит ситуацию на контроле, на прямой связи с тренерским штабом. Тестирование проходили все спортсмены. Повторюсь еще раз, положительные пробы были обнаружены у нашего алтайского гимнаста и главного тренера сборной России по спортивной гимнастике. Домой Сергей сможет вернуться после полного выздоровления. Не раньше. Я еще раз хочу обратиться к спортсменам, тренерам, болельщикам и любителям спорта: пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. По возможности оставайтесь дома», - прокомментировал министр спорта региона Алексей Перфильев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в Алтайском крае отмечено четыре подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. В целом по России 4149 зараженных, 34 погибших, 281 выздоровевший человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией

Алтайский гимнаст заразился коронавирусом. Информацию подтвердили в министерстве спорта Российской Федерации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU