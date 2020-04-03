2020-04-03T14:13:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем

БОРЗОВ Денис
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Алтайский гимнаст Сергей НайдинАлтайский гимнаст Сергей НайдинФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: министр спорта региона Алексей Перфильев прокомментировал заражение алтайского спортсмена Сергея Найдина.

По его словам, пробы положительные, они обнаружены у гимнаста Сергея Найдина и главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко на сборах в Новогорске.

«Спортсмена и тренера сразу же перевели на карантин в специализированную клинику. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оба находятся под наблюдением врачей. Министерство спорта Алтайского края держит ситуацию на контроле, на прямой связи с тренерским штабом. Тестирование проходили все спортсмены. Повторюсь еще раз, положительные пробы были обнаружены у нашего алтайского гимнаста и главного тренера сборной России по спортивной гимнастике. Домой Сергей сможет вернуться после полного выздоровления. Не раньше. Я еще раз хочу обратиться к спортсменам, тренерам, болельщикам и любителям спорта: пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. По возможности оставайтесь дома», - прокомментировал министр спорта региона Алексей Перфильев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в Алтайском крае отмечено четыре подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. В целом по России 4149 зараженных, 34 погибших, 281 выздоровевший человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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