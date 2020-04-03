Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: как чувствуют себя заразившиеся

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 3 апреля 2020 года в городе зарегистрировано четверо инфицированных. Зампредседателя правительства региона Ирина Долгова 3 апреля во время пресс-конференции сообщила, как чувствуют себя больные и какую помощь им оказывают.

Напомним, в числе заразившихся - женщина, которая вернулась из Доминиканы, ее супруг, не соблюдавший режим самоизоляции, еще один вступивший с ними в контакт житель, а также недавно родившая женщина.

Ирина Долгова отметила, что заразившиеся коронавирусом чувствуют себя в основном удовлетворительно. У трех первых пациентов болезнь протекает в легкой степени. “Сегодня у нас никакого беспокойства за их жизнь и здоровье не возникает”, - отметила зампредседателя правительства региона.

По ее словам, чуть посложнее обстоят дела с роженицей, у нее степень тяжести оценивается, как средняя.

“Тем не менее, все необходимые препараты, которые имеются в лечебном учреждении, предоставляются. Здесь мы тоже не видим никаких рисков”, - отметила Ирина Долгова

Зампредседателя правительства региона добавила, что роженица поступила с признаками ОРВИ, в связи с этим ее доставили в больницу №1. Там женщина рожала в изолированном боксе, у нее взяли анализ на коронавирус. Когда появились результаты, то роженицу перевели в горбольницу №5, которая определена инфекционным госпиталем.

Отметим, что ребенок остается под наблюдением врачей. У него отрицательный тест на коронавирус. Через 10 дней анализ на наличие инфекции будет повторен.

Всю бригаду врачей, которые контактировали с женщиной поместили под медицинское наблюдение на самоизоляцию дома. У всех взяли анализы на подтверждение коронавирусной инфекции. Наблюдают за ними в общем порядке.

Отвечая на вопрос, известно, ли где заразилась роженица, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина отметила, что “мероприятия по установлению источника инфекции еще пока продолжаются”.

Ульяна Калинина также добавила, что в общей сложности четверо зараженных в регионе общались с 271 человеком. Специалисты установили весь контактный круг. “Со всеми проводятся необходимые мероприятия”, - заявила Ульяна Калинина.

В настоящее время 2639 человека находятся под медицинским наблюдением, сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Из них граждане РФ – 2624, иностранные – 15. Все наблюдаются по месту жительства. Снято с медицинского наблюдения – 2160 человек. 3814 человек обследовано на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, 31 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По сути, глава региона ввел режим самоизоляции.

Кроме того, ранее Виктор Томенко поручил временно приостановить проведение в крае развлекательных, культурных, спортивных мероприятий. Так, в регионе закрылись кинотеатры, торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, детские игровые комнаты, ночные залы и так далее. Закрылись и места общественного питания, кроме тех, что доставляют еду на дом или обеспечивают питание сотрудников компаний.

Исключением являются аптеки и магазины, которые оказывают услуги средств связи, зоомагазины, компании, торгующие товарами первой необходимости, а также автомагазины.

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