В Барнауле начали обрабатывать улицы хлором, чтобы убить возможные инфекции. Предполагается, это поможет снизить риск распространения коронавируса. Обрабатывать будут места общего пользования, подземные перехода и остановочные павильоны, а также дорог, тротуаров Барнаула.

- Приступили к санобработке подземных переходов, их у нас три, остановочных павильонов, которых у нас 605, и общественных пространств», - отметил заявил мэр Вячеслав Франк.

Используемые растворы ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин имеют все необходимые сертификаты. Общественные территории обрабатывает предприятие «Биоальтернатива». Это будут делать днем, народные дружинники будут следить, чтобы прохожие не попали в зону обработки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/770608" frameborder="0"></iframe> Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса.Видео: Олег Укладов

Дороги начнут обрабатывать, когда установятся плюсовая температура. Это будет делать «Автодорстрой» по ночам.

- У нас более 600 км дорог. Мы формируем график работ и проинформируем наших жителей, чтобы они знали, когда, в какое время и какие территории будут обрабатываться, – подчеркнул глава города.

По словам Ларисы Зубовой, начальника отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, необходимость этой процедуры есть.

- Коронавирус гибнет при применении как кислородосодержащих так и хлорсодержащих дезинфектантов. Эффект от обработки будет однозначно положительный. Инфекция может осаждаться на любых поверхностях, поэтому это необходимая процедура. Все концентрации растворов будут выдержаны, и соответственно безопасны для жителей, - заявила она.

3 апреля будут обработаны пешеходные переходы и остановочные павильоны на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей.