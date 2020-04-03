2020-04-03T11:58:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса

Инфекция может осаждаться на любых поверхностях, поэтому это необходимая процедура [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
3 апреля будут обработаны пешеходные переходы и остановочные павильоны на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей.3 апреля будут обработаны пешеходные переходы и остановочные павильоны на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начали обрабатывать улицы хлором, чтобы убить возможные инфекции. Предполагается, это поможет снизить риск распространения коронавируса. Обрабатывать будут места общего пользования, подземные перехода и остановочные павильоны, а также дорог, тротуаров Барнаула.

- Приступили к санобработке подземных переходов, их у нас три, остановочных павильонов, которых у нас 605, и общественных пространств», - отметил заявил мэр Вячеслав Франк.

Используемые растворы ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин имеют все необходимые сертификаты. Общественные территории обрабатывает предприятие «Биоальтернатива». Это будут делать днем, народные дружинники будут следить, чтобы прохожие не попали в зону обработки.

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса.Видео: Олег Укладов

Дороги начнут обрабатывать, когда установятся плюсовая температура. Это будет делать «Автодорстрой» по ночам.

- У нас более 600 км дорог. Мы формируем график работ и проинформируем наших жителей, чтобы они знали, когда, в какое время и какие территории будут обрабатываться, – подчеркнул глава города.

По словам Ларисы Зубовой, начальника отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, необходимость этой процедуры есть.

- Коронавирус гибнет при применении как кислородосодержащих так и хлорсодержащих дезинфектантов. Эффект от обработки будет однозначно положительный. Инфекция может осаждаться на любых поверхностях, поэтому это необходимая процедура. Все концентрации растворов будут выдержаны, и соответственно безопасны для жителей, - заявила она.

3 апреля будут обработаны пешеходные переходы и остановочные павильоны на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей.

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Улицы Барнаула начали обрабатывать хлором от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработника отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю
Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом
Вода из кранов барнаульцев не пропадет
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки
Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции
Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию
На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести