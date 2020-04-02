Жители Камня-на-Оби о пандемии коронавируса: «Войну пережили и с этим уж точно справимся»

31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Накануне режима самоизоляции корреспондент “Комсомолки” успел пройтись по улицам Камня-на-Оби и узнал, чего опасаются местные жители и готовятся ли они к возможной встрече с коронавирусом.

Народ радуется весне

Нельзя сказать, что на неделе, объявленной президентом нерабочей, город полностью опустел. Каменцы ходили за покупками, ездили на автобусах и активно гуляли по улицам, радуясь теплым весенним дням.

Большинство магазинов и аптек расположены в центре города, туда я и решил отправиться на автобусе. На остановке вместе со мной общественный транспорт ждали несколько человек. Среди них была женщина преклонного возраста. На вопрос, почему ей не сидится дома, бабушка уверенно и без колебаний ответила:

— Молодой человек, поход за продуктами никто не отменял. Специально стараюсь чаще ездить в центр, там дешевле. Да и чего бояться, мы войну пережили и с этим уж точно справимся. Пусть волнуются те, у кого слабый иммунитет, а мы, пенсионеры, здоровее многих будем, — заявила горожанка и поспешила зайти в подъехавший автобус.

В каменском автобусе.Фото: САНТАЛОВ Константин

В салоне находились несколько каменцев, маска была только у кондуктора. И то женщина надела ее, когда на последних сиденьях закашлял подросток. В этот момент сидевшая рядом пассажирка слегка подпрыгнула от неожиданности и отвернулась, закрыв лицо шейным платком.

На нескольких остановках группы подростков громко общались и слушали музыку. Молодежь не спешила садиться в автобус, чем вызвала негодование одной из горожанок.

— Их вообще нужно из дома не выпускать, пусть учатся, куда родители только смотрят. Ладно, я еду за лекарствами и едой для кошек, но они-то просто таскаются. Ни стыда не совести, — посетовала женщина.

Автобус доехал до центральной остановки, почти все пассажиры поспешили на выход.

Масок нет, но вы держитесь

Большинство каменцев сразу направились в аптеки - пополнять запасы лекарств и покупать антисептики. Во многих местах были очереди, а о том, что масок нет, свидетельствовали объявления. Впрочем, люди не спешили спрашивать эти защитные средства, видимо, понимая, что их уже не найти. Работница аптеки предложила одному из покупателей взять бинты или марлю и сделать повязку самостоятельно.

Объявление в каменское аптеке "Масок нет".Фото: САНТАЛОВ Константин

Многие пришли в аптеку с большими списками и старились купить лекарства с запасом. На выходе из аптеки спросил у мужчины, планирует ли он делать маску по совету провизора.

— Да пока я не очень переживаю, просто стараюсь не часто выходить на улицу и тщательно мыть руки. У меня в багажнике валяется старый противогаз, если что его надену, но надеюсь, что все-таки не придется, - пошутил житель города.

В аптеке в Камне-на-Оби.Фото: САНТАЛОВ Константин

Другая горожанка была настроена более серьезно:

— Сегодня же сделаю себе маску из марли. Думаю, что лучше перестраховаться и не рисковать. Уже закупила продукты и дней пять дома посижу, что лишний раз выходить, — отметила женщина.

Ранее мы рассказывали, как можно сшить защитную маску для лица своими руками. Это, действительно, несложно.

Людно и немного нервно

На выходных на городской рынок приехали десятки каменцев и жителей соседних населенных пунктов. Побывал там в субботу, 28 марта. Почти у каждого прилавка речь шла о коронавирусе. Люди обсуждали уход на больничный, места, где можно дешевле купить продукты, и плюсы самоизоляции.

— Летом поеду в лес за грибами, там меня не один вирус не достанет. Если бы не торговля, то и сейчас бы уже никуда не выходила, но жить же на что-то надо, — сказала женщина, которая продавала картошку.

— Я вот тоже сейчас немного поторгую и домой, здоровье дороже, — отметил мужчина, который предлагал купить обувь.

Рынок в Камне-на-Оби.Фото: САНТАЛОВ Константин

Тем не менее, некоторые прилавки пустовали уже и на выходных. Отметим, что в первый день режима самоизоляции людей на базаре уже было.

В продуктовом магазине неподалеку были большие очереди. Ни о какой дистанции речи не шло, горожане стояли близко друг другу, в тележках и корзинах было полно товаров: начиная от туалетной бумагой и заканчивая коньяком. Стоя перед кассой, каменцы также обсуждали последние новости о коронавирусе.

В магазине в Камне-на-Оби.Фото: САНТАЛОВ Константин

— Считаю, что всех, кто приехал из заграницы, нужно ставить на учет и при необходимости судить. А так ведь один заразит другого, цепочка дальше пойдет, тоже мне, решили устроить пир во время чумы, - жаловалась одна из покупательниц. При этом она стояла близко к другим людям и была без маски.

Из магазина отправился обратно на остановку, где с полными пакетами автобус ждали горожане.

"Никакая зараза не возьмет"

По пути поговорил еще с несколькими людьми. Большинство из них отшучивались и говорили, что скоро будут сидеть дома, а сейчас спешат купить продукты прозапас, поэтому и приехали в центр. Один из мужчин заявил, что даже рад новостям от самоизоляции, ведь теперь можно будет спокойно закончить ремонт.

На остановке в Камне-на-Оби.Фото: САНТАЛОВ Константин

Возле мусорных баков женщина подкармливала бездомных кошек. У нее было свое мнение о пандемии.

— Да все это выдумки политиков и журналистов, ни во что подобное не верю. У меня дома чеснок и лук есть, так что никакая зараза не возьмет. Мы еще с подругой раньше в церковь ходили, а сейчас не знаю, что будет. Боимся, что закроют, - рассказала горожанка.

После этого пенсионерка развернулась и пошла по своим делам.

Напомним, ранее Виктор Томенко поручил временно приостановить проведение в крае развлекательных, культурных, спортивных мероприятий. Так, в регионе закрылись кинотеатры, торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, детские игровые комнаты, ночные залы и так далее. Закрылись и места общественного питания, кроме тех, что доставляют еду на дом или обеспечивают питание сотрудников компаний. Исключением являются аптеки и магазины, которые оказывают услуги средств связи, зоомагазины, компании, торгующие товарами первой необходимости, а также автомагазины.

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