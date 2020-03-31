2020-03-31T18:53:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Барнауле: последние новости на 31 марта 2020

Появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Барнауле на 31 марта 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Все трое пациентов сейчас находятся в инфекционном отделении горбольницы №5 в Барнауле. Фото: Минздрав АКВсе трое пациентов сейчас находятся в инфекционном отделении горбольницы №5 в Барнауле. Фото: Минздрав АК
Изменить размер текста:

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил третий случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. По сообщению Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, третий заболевший контактировал с одним из супругов, у которых ранее было подтверждено наличие вируса.

О результатах стало известно сегодня, 31 марта. Все трое пациентов сейчас находятся в инфекционном отделении горбольницы №5 в Барнауле под медицинским наблюдением. В минздраве Алтайского края пояснили, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

- С установленным контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов, которые возможно установить. Губернатором края введён в регионе комплекс дополнительных ограничений, направленных на резкое уменьшение контактов между жителями, для минимизации риска «взрывного» распространения инфекции, - добавили в штабе.

Напомним, первый случай подтвердили 29 марта, второй – на следующий день. Семейная пара прилетела в Барнаул из Доминиканской республики 20 марта, но лишь женщина соблюдала режим самоизоляции, мужчина – ходил на работу и свободно передвигался по городу. В зоне риска заражения оказались 40 человек.

По данным на конец марта, под наблюдением медиков находятся 3043 человека. Губернатор края во избежание распространения инфекции ввел режим обязательной самоизоляции. Это значит, что теперь людям до 65 лет выходить разрешено только при крайней необходимости, а тем, кто перешел возрастной порог, покидать дом запрещается. Контроль за исполнением указа поручен Роспотребнадзору и полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции на Алтае 2020: людям запрещено выходить из дома

Теперь, чтобы покинуть жилище, нужна веская причина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, сколько денег направят на борьбу с коронавирусом в Алтайском крае
Думцы от Алтайского края проверились на наличие коронавируса
Ограничения для большегрузов ввели на Алтае
Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет
Стали известны подробности истории сибирячки, заразившейся коронавирусом в Паттайе
Алтайские организации, которые работают несмотря на коронавирус, накажут
Алтайские пассажироперевозчики потеряли много денег и просят помощи
В Барнауле прекратили работу ТЦ и магазины непродовольственных товаров
На Алтае женщина так хотела шпица, что договорилась о доставке на такси
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
«Ростелеком» показал барнаульским школьникам «Лицей»
В Алтайском крае случился пожар с двумя погибшими
Барнаулец пытался проглотить наркотики на глазах у полицейских, но ему не дали
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
«Ростелеком» показал барнаульским школьникам «Лицей»
Барнаульские дорожники ворошат снег и чистят проезжую часть после зимы
На Алтае парень не хотел идти в армию, а теперь пойдет под суд
В Барнауле продают маленькую, но уютную квартиру за миллион рублей
В барнаульских детсадах работают дежурные группы
Роспотребнадзор будет искать нарушителей указа о «карантине»
В Алтайском крае развернут восемь дополнительных инфекционных госпиталей
Алтайские швеи делают веселые многоразовые маски из ткани