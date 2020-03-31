Количество заболевших коронавирусом в Барнауле: последние новости на 31 марта 2020

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил третий случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. По сообщению Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, третий заболевший контактировал с одним из супругов, у которых ранее было подтверждено наличие вируса.

О результатах стало известно сегодня, 31 марта. Все трое пациентов сейчас находятся в инфекционном отделении горбольницы №5 в Барнауле под медицинским наблюдением. В минздраве Алтайского края пояснили, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

- С установленным контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов, которые возможно установить. Губернатором края введён в регионе комплекс дополнительных ограничений, направленных на резкое уменьшение контактов между жителями, для минимизации риска «взрывного» распространения инфекции, - добавили в штабе.

Напомним, первый случай подтвердили 29 марта, второй – на следующий день. Семейная пара прилетела в Барнаул из Доминиканской республики 20 марта, но лишь женщина соблюдала режим самоизоляции, мужчина – ходил на работу и свободно передвигался по городу. В зоне риска заражения оказались 40 человек.

По данным на конец марта, под наблюдением медиков находятся 3043 человека. Губернатор края во избежание распространения инфекции ввел режим обязательной самоизоляции. Это значит, что теперь людям до 65 лет выходить разрешено только при крайней необходимости, а тем, кто перешел возрастной порог, покидать дом запрещается. Контроль за исполнением указа поручен Роспотребнадзору и полиции.

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