Всеобщий режим самоизоляции на Алтае 2020: людям запрещено выходить из дома

Сегодня, 31 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По сути, глава региона ввел режим самоизоляции. Такую же практику уже применили многие регионы страны. Согласно документу, теперь жителям края стоит сидеть дома, но для людей младше 65 есть ряд исключений.

Ранее Виктор Томенко поручил временно приостановить проведение в крае развлекательных, культурных, спортивных мероприятий. Так, в регионе закрылись кинотеатры, торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, детские игровые комнаты, ночные залы и так далее. Закрылись и места общественного питания, кроме тех, что доставляют еду на дом или обеспечивают питание сотрудников компаний. Исключением являются аптеки и магазины, которые оказывают услуги средств связи, зоомагазины, компании, торгующие товарами первой необходимости, а также автомагазины.

- Временно приостанавливается работа салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан. В период до 1 июня 2020 года приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, - говорится в документе.

И самое важное – жителям края запрещается покидать дома, если только им не нужно:

- получить экстренную (неотложную) медицинскую помощь;

- спастись от угрозы жизни и здоровью;

- сходить в ближайший магазин или аптеку за товарами первой необходимости;

- выгулять питомца;

- вынести мусор до ближайшего места их накопления.

Также жителям края рекомендуют ограничить любые поездки, соблюдать дистанцию - не менее полутора метров.

Для пожилых людей старше 65 лет соблюдение режима самоизоляции – обязательно. Исключения действуют лишь в том случае, если человек не является руководителем или сотрудником организаций, органов власти и местного самоуправления, «чье нахождение на рабочем месте является критическим».

Кроме того, в крае приостанавливают оказание стоматологической помощи, если только у человека не сложилась экстренная или неотложная ситуация. Плановые проверки в поликлиниках на время отменены.

Контролировать соблюдение данных правил будут Роспотребнадзор и полиция. Настоящий указ вступает в силу с даты официального опубликования.

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